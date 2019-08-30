На полигоне в Ставропольском крае прошли учения огнемётных подразделений

На полигоне Серноводский в Ставропольском крае прошли учения огнемётных подразделений, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на Минобороны.

Во время стрельб из тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» был использован термобарический снаряд повышенной дальности и мощности.

Кроме того, задействовали реактивный пехотный огнемёт повышенной дальности «Шмель-М».

20 целей были подготовлены на расстоянии до шести километров. По ним произвели свыше 50 пусков неуправляемых реактивных снарядов и 150 выстрелов из «Шмеля-М».

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» выполнил стрельбу из комплекса «Калибр» на учениях в Чёрном море.