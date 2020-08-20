Адаптация под Арктику: какие новейшие вездеходы создаются в России для освоения Севера

На стартующем 23 августа форуме «Армия-2020» впервые представят перспективный снегоболотоход 5901. Об этом сообщили RT в пресс-службе разработчика — «Военно-промышленной компании». Машина предназначена для перевозки грузов до 5 т и имеет низкое среднее удельное давление на грунт, что позволяет сохранять хрупкую флору Арктики. Предприятие планирует выпускать снегоболотоход для военных и гражданских нужд. Как отмечают эксперты, российские конструкторы добились больших успехов в разработке техники для эксплуатации в Заполярье и других регионах РФ с суровым климатом. Новые колёсные и гусеничные машины позволяют успешно решать как военные, так и хозяйственные задачи, говорят аналитики.

На международном военно-техническом форуме «Армия-2020», который 23 августа стартует в подмосковной Кубинке, будет впервые представлен гусеничный плавающий снегоболотоход 5901 разработки ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК, Москва). Об этом сообщили RT в пресс-службе предприятия.

Ключевое достоинство этого вида техники — высокая проходимость в самых разных природно-климатических условиях. В частности, вездеход способен преодолевать глубокий снег, заболоченную и пустынную местность, а также форсировать водные преграды.

В комментарии ТАСС гендиректор ВПК Александр Красовицкий сообщил, что снегоболотоход 5901 отличает от других машин низкое среднее удельное давление на грунт. При использовании специальных широких гусениц оно составляет не более 0,25 кг/см². По словам главы предприятия, этот показатель «намного меньше, чем у человека».

«С полной нагрузкой снегоболотоход 5901 способен преодолевать снежную целину с глубоким снежным покровом, заболоченные участки местности, песчаные барханы, а также открытые водные пространства», — заявил Красовицкий.

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Снегоболотоход имеет цельносварной металлический однообъёмный корпус. Полная масса машины составляет 16 т, объём полезной нагрузки — до 5 т. Благодаря шестицилиндровому дизельному двигателю ЯМЗ-536 мощностью 312 л. с. детище ВПК способно передвигаться по шоссе со скоростью 55—60 км/ч, на воде — 4—6 км/ч.

В планах московских конструкторов разработать бронированный вариант снегоболотохода 5901 для нужд арктической группировки ВС РФ.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов отметил важность появления в России многофункционального транспорта с низким средним удельным давлением на грунт. Эксплуатация этих машин позволяет сохранить хрупкую экологию российского Севера, подчеркнул аналитик.

«Наличие снегоболотоходов с низким давлением — это принципиальный момент. Они позволяют выполнять широкий спектр задач, в том числе в интересах обороны, без ущерба для природы. При этом обычный транспорт оставляет в Арктике следы, повреждая верхний слой мха. Растительности на этом месте не будет в течение нескольких лет», — пояснил Кнутов.

Уверенность на бездорожье

Как предполагают эксперты, новинка от «Военно-промышленной компании» с большой вероятностью будет напоминать семейство двухзвенных гусеничных тягачей-вездеходов «Витязь», которое сейчас эксплуатируется в войсках.

Из информации Минобороны РФ следует, что данную машину в модификации ДТ-30 используют военнослужащие армейского корпуса Северного флота. Кроме того, на шасси «Витязя» передвигаются зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности «Тор-М2ДТ», которые также несут службу в Заполярье.

Машина уверенно чувствует себя на бездорожье при температуре до -50 °С. Ходовые возможности позволяют ей преодолевать участки лесистой и болотистой местности, не тонуть в водоёмах и глубоких арктических снегах.

Арктический комплекс ПВО «Тор-М2ДТ» на базе вездехода ДТ-30 на военном параде в Москве

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Как утверждает производитель тягачей — АО «Машиностроительная компания «Витязь» (Башкирия), вездеход способен без предварительной разведки «преодолеть большие пространства, недоступные для других наземных транспортных средств».

К преимуществам «Витязя» предприятие относит неприхотливость, манёвренность, достаточно высокую скорость движения по бездорожью, большой запас хода, грузоподъёмность и плавучесть. Эти качества во многом обеспечиваются особенностями конструкции тягача, гидромеханической трансмиссией и четырёхтактным многотопливным двигателем жидкостного охлаждения.

Грузоподъёмность современной военной модификации «Витязя» (ДТ-30ПМ) составляет 30 т, мощность силового агрегата — 710 л. с., максимальная скорость движения по суше — 44 км/ч, на плаву — 5 км/ч. Среднее удельное давление машины на грунт производитель оценивает в 0,3 кг/см², запас хода по топливу — 700 км.

ДТ-30ПМ — самая габаритная модель в линейке башкирского предприятия. Для нужд Минобороны РФ предусмотрены менее тяжёлые варианты вездеходов — ДТ-20ПМ и ДТ-10ПМ грузоподъёмностью 20 и 10 т соответственно. Для гражданских заказчиков компания выпускает несколько моделей «Витязя» с полезной нагрузкой от 3 до 30 т.

Заполярный «Шерп» и «Хаски»

Как полагают эксперты, серьёзных успехов Россия добилась и в разработке многофункциональных колёсных вездеходов, которые, как и их гусеничные «родственники», могут использоваться в самых суровых природно-климатических условиях.

Основными производителями колёсных снегоболотоходов в РФ являются петербургское предприятие «Шерп» и подмосковная компания «ТРЭКОЛ» (Люберцы). Их продукция пользуется большим спросом не только в России, но и за рубежом, в том числе в западных странах.

Так, в октябре 2019 года в канадском Торонто был представлен новейший двухзвенный вездеход марки «Шерп» с колёсной формулой 10×10, адаптированный под эксплуатацию в высоких широтах. На переднем звене располагается кабина, а на заднем можно разместить жилой или медицинский модуль, транспортный блок, электростанцию и даже небольшую буровую установку.

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Грузоподъёмность «Шерпа» составляет 5,5 т, скорость движения по бездорожью — до 35 км/ч, по воде — до 6 км/ч, расход топлива — 9 л/ч. Главными достоинствами машины производитель называет плавность хода, простоту ремонта в полевых условиях, комфорт для экипажа и способность при полной нагрузке выбираться на лёд из полыньи.

Как заявил ранее в интервью RT начальник экспериментально-испытательного отдела компании «Шерп» Александр Чикин, представленная в Канаде новинка будет выпускаться в вариантах для геологоразведки, укладки кабеля, вахтовки рабочих и транспортных нужд.

Одной из последних моделей люберецкого «ТРЭКОЛа» является вездеход «Хаски» с колёсной формулой 6×6. Снегоболотоход будет поставляться российской армии и уже прошёл сертификационные испытания на Бронницком полигоне Минобороны РФ.

«Хаски» предназначен для выполнения транспортных задач. Машина способна перевозить до 14 человек (включая водителя) и до 1,5—2 т груза. По мнению главного конструктора «ТРЭКОЛа» Андрея Теплова, новый вездеход является одной из лучших амфибийных машин с дюралюминиевым каркасно-панельным кузовом в мире (в России и за рубежом распространены в основном снегоболотоходы со стеклопластиковым кузовом).

«В условиях Арктики дюралюминиевый корпус обладает лучшей ремонтопригодностью. Его относительно несложно починить в полевых условиях, тогда как для работы со стеклопластиковым кузовом не обойтись без тёплого помещения. Также у кузова «Хаски» в два раза толще стенка (50 мм) по сравнению с другими нашими моделями. Это позволило хорошо утеплить машину», — заявил ранее в разговоре с RT Теплов.

Вездеход «Хаски»

© ТРЭКОЛ

Обеспечение мобильности

В декабре 2019 года на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге был представлен экспериментальный вездеход К-8 «Русак», разработанный Нижегородским государственным техническим университетом (НГТУ) им. Р.Е. Алексеева и «Управляющей компанией КОМ» (Набережные Челны).

Особенность машины заключается в гибридном моторе, который облегчает запуск двигателя в мороз и даёт дополнительный ресурс при движении в условиях дефицита топлива. Силовая установка «Русака» состоит из привычного двигателя внутреннего сгорания и двух электрических агрегатов мощностью 75 КВт каждый.

В зависимости от модификации гибридная машина может перевозить 14—20 человек и различные грузы массой до 2,5 т. При полных баках (300 л) по бездорожью «Русак» способен преодолевать около 300 км, а по грунтовой дороге или шоссе — несколько тысяч километров.

В комментарии RT военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что российские вездеходы заслужили высокие оценки за надёжность и ходовые качества. По словам аналитика, эксплуатация снегоболотоходов позволяет России продолжать хозяйственное освоения Заполярья и сибирских пространств. Также большое значение эта техника имеет для развития арктической группировки войск.

«Новые российские вездеходы — это прежде всего обеспечение мобильности в суровых условиях Сибири и наших северных широт. Они позволяют военным перебрасывать войска, проводить разведку и заниматься строительством разнообразных объектов. В пользу автотранспорта говорит его дешевизна по сравнению с вертолётами», — подчеркнул Кнутов.

Аналогичной точки зрения придерживается редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин. Как полагает эксперт, разработка и налаживание серийного производства снегоболотоходов разной грузоподъёмности полностью отвечают национальным интересам России.