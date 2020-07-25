«Всепогодность и большая дальность»: в чём достоинства малогабаритных радиолокаторов российской армии

Горное мотострелковое соединение 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа получило компактную радиолокационную станцию (РЛС) 1Л122 «Гармонь», сообщает Минобороны РФ. Радар предназначен для обнаружения воздушных объектов и контроля обстановки в интересах зенитных батарей малой и средней дальности. Помимо «Гармони», в Вооружённые силы России поставляются другие портативные РЛС, позволяющие эффективно мониторить обстановку в радиусе десятков километров. По мнению аналитиков, небольшие отечественные радары выполнены на основе передовых технологий и являются незаменимыми средствами разведки в труднодоступных районах.

На вооружение подразделения ПВО горного мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (Тыва) поступила мобильная малогабаритная радиолокационная станция (РЛС) 1Л122 «Гармонь». Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа. Станция предназначена для обнаружения воздушных целей и контроля окружающего пространства в интересах зенитных ракетных батарей малой и средней дальности.

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«Работающая станция («Гармонь». — RT) способна засекать воздушные цели на дальностях от 1 до 40 км на высоте до 10 км. Максимальная скорость обнаруживаемой цели ограничивается 700 м/с», — говорится на сайте Минобороны РФ.

«Гармонь» состоит из антенны, контейнера с приёмно-передающим оборудованием, опорно-поворотного устройства в виде треноги, наземного радиозапросчика, средств связи, аппаратуры для обработки информации, навигационного комплекса и пульта управления с монитором, на который выводится информация о воздушной обстановке.

Производитель «Гармони» — концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех». Станция может выпускаться в модификации для переноса военнослужащими и для установки на различные транспортные средства. В частности, данная РЛС интегрирована в новейший мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Гибка-С».

Масса портативного переносного варианта «Гармони» составляет не более 150 кг. Все агрегаты радиолокатора упакованы в специальные контейнеры для удобства их транспортировки и сборки на местности. Вес каждого контейнера не превышает 30 кг.

Как сообщает «Ростех», «Гармонь» монтируется и разбирается за пять минут силами расчета из трёх человек.

Станция способна фиксировать самые сложные воздушные объекты, включая дельтаплан или зависший в горах вертолёт. РЛС может одновременно обнаружить 31 цель в радиусе до 45 км.

В госкорпорации считают, что «Гармонь» — это незаменимый источник информации для обеспечения полётов на полевых и временных аэродромах. Составные элементы радара можно десантировать с борта летательного аппарата и легко доставить в любые труднодоступные районы.

В материалах Минобороны РФ также высоко оцениваются мобильность и скромные массогабаритные характеристики «Гармони». По мнению военных, данные качества позволяют осуществлять оперативную доставку РЛС «в пункты назначения, в том числе в условиях труднодоступной и горной местности».

По информации военного ведомства, «Гармонями» оснащены подразделения ВДВ, соединения Центрального военного округа, включая 201-ю российскую базу в Таджикистане. В 2014 году «Гармонь» привлекалась для мониторинга воздушной обстановки во время проведения Олимпийских игр в Сочи.

«В условиях отсутствия видимости»

Как считают эксперты, портативные РЛС зачастую безальтернативны для проведения радиолокационной разведки в труднодоступной местности, куда не может добраться транспорт и военная техника. Одной из самых успешных разработок отечественных инженеров аналитики назвали станцию 1Л227 «Соболятник», созданную в стенах ПАО «НПО «Стрела» (Тула).

Многофункциональный радиолокатор способен обнаруживать низколетящие беспилотники, одиночные и групповые наземные объекты, надводные платформы противника, а также корректировать огонь артиллерии и миномётов.

«Соболятник» может одновременно автоматически сопровождать до 20 целей и обнаруживать малоразмерные объекты на расстоянии в несколько десятков километров.

«Носимая станция объединяет в себе практически все возможности современных радиолокаторов, несмотря на предельно малые габариты и вес всего в 36 кг. Время развёртывания станции не превышает двух минут... 30-метровый кабель «Соболятника», соединяющий монитор с антенной, минимизирует возможности поражения его оператора в случае попытки противника уничтожить комплекс», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Самым миниатюрным детищем тульских инженеров является радар ближней разведки «Фара-ВР» массой 12 кг. Данное устройство способно автоматически обнаруживать подвижные цели в радиусе 10 км и передавать их координаты средствам поражения. В частности, станция сопрягается с пулемётами Калашникова (ПКМСН), «Печенег», «Корд», станковыми гранатомётами АГС-17 и АГС-30.

Генеральный директор «Стрелы» Вячеслав Чапкин в своей статье для журнала «Воздушно-космический рубеж» отметил, что «Фара-ВР» незаменима «при ведении боевых действий в условиях отсутствия оптической видимости».

По мнению руководителя предприятия, малогабаритная станция объединяет в себе «практически все возможности современных радиолокаторов».

При этом, как заявил Чапкин, «Фара-ВР» обеспечивает «высокую скрытность работы от средств радиоэлектронного противодействия противника, так как её излучаемая мощность меньше, чем у сотового телефона».

Ещё одной уникальной разработкой тульских конструкторов является РЛС артиллерийской разведки «Аистёнок». Это первая в мире переносная многофункциональная радиолокационная станция обнаружения огневых позиций стреляющих миномётов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

РЛС артиллерийской разведки «Аистёнок»

© Рособоронэкспорт

Масса «Аистёнка» составляет 135 кг, дальность обнаружения огневых позиций миномётов — 5 км, движущихся целей — до 20 км, численность боевого расчёта — 3 человека, время перевода в боевое положение — 5 минут.

«Автоматика комплекса («Аистёнок». — RT) способна рассчитать параметры полёта артиллерийского боеприпаса калибра от 81 до 120 мм и определить точку старта либо место падения снаряда. Также система может использоваться для контроля стрельбы артиллерийских орудий калибра от 122 до 152 мм. В таком режиме радиолокационная станция засекает разрывы снарядов и вычисляет их местоположение», — говорится на сайте Минобороны РФ.

В свою очередь, в материалах «Рособоронэкспорта» отмечается безопасность эксплуатации «Аистёнка», наличие в нём современной элементной базы, а также возможность осуществления разведки в любое время суток и при отсутствии видимости вследствие неблагоприятных погодных условий (туман, дождь, метель, запыление или задымление).

«На уровне передовых стран мира»

Эксперты считают, что отечественные малогабаритные радиолокационные станции успешно совершенствуются в направлении миниатюризации, увеличения дальности действия и повышения уровня помехоустойчивости.

Переносные радары практически незаметны на местности и потребляют меньше электроэнергии, чем более крупные образцы. Кроме того, военнослужащие, оснащённые малогабаритными РЛС, способны оперативно менять дислокацию, избегая огневого поражения со стороны неприятеля.

«Особое значение портативные радиолокационные станции имеют в горной местности, где не всегда есть возможность перебросить вооружение с помощью транспортных средств. Конечно, такие радары намного легче доставлять в труднодоступные районы», — пояснил в беседе с RT эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что современные отечественные переносные станции наземной разведки по сравнению с советскими аналогами уменьшились по габаритам примерно в два раза, а по массе — в три. В комментарии RT эксперт подчеркнул, что такой прогресс стал возможен прежде всего благодаря появлению новой микроэлектроники.

«Преимущества таких РЛС перед оптическими средствами разведки заключаются в их всепогодности и большей дальности. Да, радиолучи не могут огибать земную поверхность, но на тактическом уровне имеющихся возможностей портативных радаров вполне достаточно, чтобы вскрывать объекты противника и давать целеуказание средствам поражения. В целом развитие российских средств технической разведки находится на уровне передовых стран мира», — подытожил Мураховский.