«Колоссальный прорыв»: российские учёные разработали новый способ обнаружения самолётов-невидимок

В России разработан новый метод селекции движущихся объектов, изготовленных по технологии «Стелс». Как сообщили в Радиотехническом институте имени академика А. Л. Минца, он позволяет фиксировать так называемую радиолокационную тень, которую оставляет на экране радара самолёт-невидимка. По словам экспертов, сегодняшние локаторы не всегда могут своевременно обнаружить подобную цель. В связи с этим изобретение российских специалистов имеет большое значение для укрепления противовоздушной обороны страны, указывают аналитики.

Российские специалисты представили новый способ обнаружения движущихся объектов, изготовленных по «стелс»-технологии. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца». В основу метода положен анализ радиолокационной тени наблюдаемого объекта.

«В рамках разработки нового способа в АО РТИ провели оценку возможности использования анализа радиолокационной тени методом синтезирования апертуры движущихся объектов, возникающих на этапе картографирования местности», — говорится в материале института.

Отмечается, что инженерам института имени Минца совместно со специалистами других учреждений и предприятий удалось создать новую модель расчёта радиолокационной тени, учитывающую скорость и параметры полёта летательного аппарата.

«Разработанный способ наблюдения «невидимых» объектов, изготовленных по технологии «стелс» — это результат совместной работы нескольких образовательных учреждений, предприятий оборонно-промышленного комплекса и малого бизнеса. У нас получилась жизнеспособная кооперация», — заявил генеральный директор предприятия Кирилл Макаров.

Борьба с «невидимками»

Как пояснили эксперты, предложенный российскими специалистами метод повышает эффективность обнаружения техники, при создании которой применяются средства снижения радиолокационной заметности, которые принято объединять под понятием «стелс»-технологии. Речь идёт о плоских геометрических формах и особом радиопоглощающем покрытии, которые снижают заметность объекта в радиолокационном и инфракрасном диапазонах, говорят специалисты.

«Пионерами в «стелс»-технологии принято считать американцев. Классический пример — это стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit. Сейчас «стелс»-технологии воплощены в самолётах пятого поколения F-22 и F-35, в России — в Су-57 и перспективном ПАК ДА. Широко «стелс» распространён и на флоте разных стран мира», — пояснил в беседе с RT основатель портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев.

Наземный радиолокатор российского производства

© rostec.ru

Характерное свойство применения «стелс»-технологии — значительное уменьшение эффективной площади рассеяния. «Невидимкой» принято называть летательный аппарат, у которого этот показатель менее 0,4 кв. м.

Как отметил Корнев, такое воздушное судно не останется незаметным для современных радиолокационных станций (РЛС), однако его обнаружение вызывает ряд трудностей, негативно влияющих на оперативность реакции войск противовоздушной обороны.

«При определённых условиях и на определённых углах «невидимку» можно не заметить, особенно на дальних расстояниях, что гипотетически позволяет самолёту неприятеля выполнить боевую задачу. Насколько я понимаю, чтобы не допустить подобного развития событий концерн РТИ совместно с другими предприятиями разработал метод, который фиксирует радиолокационную тень», — рассуждает Корнев.

Как пояснил директор Музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов, под радиолокационной тенью принято считать тёмное «пятно» на экране радара, где изображена карта местности. Оператор РЛС понимает, что станция зафиксировала цель, рассеивающую и поглощающую радиоволны. Применительно к противовоздушной обороне это самолёт-невидимка.

Также по теме «Важнейшее звено в системе разведки»: какими возможностями обладает новейшая радиолокационная станция «Контейнер» В Мордовии на боевое дежурство Воздушно-космических сил РФ поставлена загоризонтная радиолокационная станция нового поколения 29Б6...

«Обычный самолёт или металлический объект отражает волны, демаскируя таким образом себя. Отражающий волны аппарат виден на экране радара как яркая точка. Здесь мы имеем дело с тенью, но она не остаётся незаметной для радиолокационных станций», — отметил собеседник RT.

Для фиксации радиолокационной тени используется способ синтезированной апертуры, о котором сообщил институт имени Минца. Он позволяет получать радиолокационные изображения поверхности независимо от метеорологических условий и уровня естественной освещенности. Качество и детальность таких карт местности сравнимы с аэрофотоснимками.

Метод синтезированной апертуры формируется благодаря определённому набору оборудования, производство которого освоено отечественной промышленностью. Например, для нужд авиации АО «Концерн радиостроения «Вега» разработал радар с синтезированной апертурой «РСА-23», состоящий из приёмо-передающего устройства, антенны и комплексов обработки сигналов.

«Оборудование синтезированной апертуры устанавливается в боковой части самолёта. Метод основан на том, что мы как бы накапливаем информацию об окружающей среде и после цифровой обработки получаем необычайно чёткое изображение», — пояснил Кнутов.

На основе данного способа в институте имени Минца предложили схему многоканального радиолокатора синтезированной апертуры (РСА). Это устройство обеспечивает «единовременное формирование радиолокационного изображения с высокой разрешающей способностью, селекцию движущихся объектов на борту малогабаритного летательного аппарата и приём-передачу данных на пункт управления в реальном времени».

«Судя по всему, разработка концерна РТИ имеет отношение к авиации. Например, сейчас в России новые боевые самолёты оснащаются радиолокаторами с синтезированной апертурой с активной фазированной антенной решёткой. Хотя, скорее всего, способ анализа радиолокационной тени может применяться и в других видах войск, включая зенитные части и ВМФ», — рассуждает эксперт.

Практическая значимость

В институте имени Минца подчёркивают, что новый способ имеет высокую практическую значимость и может быть использован в качестве «дополнительного признака при проведении селекции движущихся объектов».

В беседе с RT эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев заявил, что российские учёные, по сути, нашли возможность обнаруживать цели с очень низкой радиолокационной заметностью. В перспективе изобретение может упростить борьбу с новейшими аппаратами, реализованными по «стелс»-технологии. Аналитик обратил внимание на необходимость продолжения исследований и экспериментов в этой области.

Российская бортовая радиоэлектронная станция «Жук-АЭ»

© rostec.ru

«Сейчас всё-таки рано говорить о скором практическом воплощении нового способа селекции движущихся объектов. На сегодняшний день доказано, что он возможен теоретически. Впереди ещё много работы. Думаю, потребуется порядка семи лет. Но если всё сложится удачно, то данный способ предоставит России заметное преимущество на поле боя», — сказал Денисенцев.

Юрий Кнутов полагает, что учёные непременно доведут изобретение до практической реализации, так как в этом наверняка заинтересованы военные. По оценке аналитика, новый способ селекции движущихся объектов практически на 100% гарантирует фиксацию аппаратов, построенных по «стелс»-технологии, на дальних расстояниях.

«На мой взгляд, это колоссальный прорыв, который позволяет отображать на экране так называемые невидимки. Важно, что с помощью синтезированной апертуры учёные смогли снизить уровень ошибок пеленгации. В итоге разработан принцип радиолокации, который обнаружит любую тень, а компьютер рассчитает её точное местоположение, что даст возможность силам ПВО принять своевременное решение о противодействии», — резюмировал Кнутов.