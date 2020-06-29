Нестандартные манёвры: как в России совершенствуется подготовка младших офицеров

В соединениях и частях общевойсковой армии Восточного военного округа начались сборы командиров ротного звена для обучения работе с БПЛА и другими новыми видами военной техники. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ. Речь идёт о беспилотниках «Орлан-10», средствах радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2» и «Поле-21М». В настоящее время делается акцент на том, чтобы выработать у младших офицеров навыки действовать за рамками принятых стандартов и грамотно взаимодействовать с подразделениями, которые оснащены специальным вооружением, отмечают эксперты. Как полагают аналитики, такой подход позволяет эффективно использовать ротные звенья в самых разных вооружённых конфликтах.

В Восточном военном округе (ВВО) стартовали учебно-методические сборы командиров ротного звена для обучения работе с БПЛА и другой новейшей техникой, сообщается на сайте Минобороны РФ.

В частности, военнослужащие должны получить навыки эксплуатации многофункциональных беспилотных комплексов «Орлан-10» и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Борисоглебск-2» и «Поле-21М».

«Командиры изучат возможности техники и получат практику применения данных комплексов в интересах подчинённых подразделений. Часть занятий пройдёт в ночное время, что характерно для современных войн и вооружённых конфликтов», — говорится в материале пресс-службы ВВО.

В сборах принимают участие более 1,5 тыс. командиров. Учебно-методические мероприятия должны завершиться в конце недели. На заключительном этапе военнослужащие выполнят контрольные стрельбы из стрелкового оружия и боевых машин, а также сдадут зачёты по всем основным предметам боевой подготовки.

«Действовать не по шаблону»

Минобороны РФ уделяет большое внимание подготовке командиров ротного звена, которыми, как правило, являются младшие офицеры. Данная категория военнослужащих несёт боевую вахту непосредственно на линии соприкосновения с противником и отвечает за выполнение задач, поставленных вышестоящим начальством.

«В роту, как известно, входит определённое количество взводов. В зависимости от вида и рода войск рота — это примерно не более сотни человек. В общевойсковых частях ротой руководит, как правило, капитан, реже — старший лейтенант. В любом случае это молодые младшие офицеры в возрасте 30 и менее лет», — пояснил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Российские военнослужащие на занятиях

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В Минобороны РФ отмечают, что рота в современных условиях является ключевой тактической единицей на поле боя. Младший офицер должен уверенно ориентироваться в быстро меняющейся обстановке и своевременно использовать основные и приданные силы и средства.

Важность подобных навыков красноречиво продемонстрировала сирийская кампания. Об этом в прошлогоднем интервью «Красной звезде» заявил заместитель командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) Герой России генерал-майор (генерал-лейтенант с февраля 2020 года) Рустам Мурадов. По его словам, ранее в отечественной армии делался акцент на эффективности боевых стрельб, сейчас на первый план выходит умение действовать за рамками принятых в войсках стандартов.

«Основные усилия сосредотачиваются на проведении тактических учений, в том числе двусторонних. Последние стали наиболее поучительными и активными, а при розыгрыше тактических действий командиров ротного звена заставили действовать не по шаблону: думать, как обмануть противника, осуществить манёвр огнём и подразделениями, использовать приданные силы и средства», — рассказал Мурадов.

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Как сообщается в материалах Минобороны РФ, двусторонние тактические учения предполагают условное противостояние двух рот с боевой стрельбой, в том числе в ночное время суток. Они необходимы для оценки способности командиров разгадывать замысел неприятеля, вести манёвренную оборону и совершать стремительные атаки.

Как подчеркнули эксперты, сегодня мероприятия по подготовке младших офицеров часто проводятся без утверждённых сценариев. Командирам ротного звена предоставляется достаточно широкая автономия действий и не навязываются готовые шаблонные решения. Такой подход позволяет военнослужащим эффективнее оттачивать навыки управления подчинёнными и развивать умение «просчитывать» противника, указывают аналитики.

«Навык нешаблонных действий очень важен для командира. Это талант, хотя некоторые элементы военной хитрости офицерам можно и привить. В любом случае младший командир обязан понимать, что на поле боя рота редко действует в одиночку. Если мы говорим про наиболее многочисленные мотострелковые войска, то командир роты должен уметь взаимодействовать с подразделениями, оснащёнными БПЛА, самолётами, вертолётами, танками и артиллерией», — отметил Корнев.

В свою очередь, Мурадов, комментируя роль ротного звена на театре военных действий, заявил, что данное подразделение включено в систему разведывательно-огневого (ударного) контура, где младший командир «является своего рода дирижёром, управляющим симфонией боя».

«Ему (командиру ротного звена. — RT) необходимо вести разведку, вскрывать позиции противника, наносить огневое поражение, совершать противоогневые манёвры. Важно, чтобы решение задач шло с малыми потерями и с сохранением боеспособности подразделения», — уточнил генерал-майор.

Разведка и оборона

С точки зрения экспертов, Минобороны РФ предъявляет адекватные требования к профессионализму младших офицеров. По мнению аналитиков, общевойсковое ротное звено может быть задействовано в самых разных вооружённых конфликтах, поэтому на учебно-методических сборах командиров знакомят с новейшей техникой, которая поступает в армейские части.

«Сборы, которые проходят сейчас в Восточном военном округе, позволяют ротным изучить возможности вооружения специализированных частей, с которыми с большой вероятностью придётся взаимодействовать на учениях или в бою. Дело в том, что эксплуатацией БПЛА и средств РЭБ обычно занимаются отдельные подразделения, поэтому младшие общевойсковые командиры должны иметь представление, как с ними взаимодействовать или, если придётся, ими управлять», — считает Дмитрий Корнев.

Мобильные комплексы радиоэлектронной борьбы ВС РФ

© Министерство обороны РФ

Военный эксперт Юрий Лямин в комментарии RT отметил, что в российской армии беспилотные аппараты превратились в основное средство тактической разведки, которое позволяет вскрывать позиции противника в ближайшем тылу. По его словам, широкое распространение в войсках получил «Орлан-10», задействованный в учебно-методических сборах ВВО.

Согласно информации Минобороны РФ, этот беспилотник предназначен для оптико-электронного наблюдения, целеуказания и радиотехнической разведки «абонентских терминалов сотовой связи, блокировки сотовой связи стандарта GSM, искажения навигационного поля GPS». БПЛА успешно применялся в сирийской операции.

«Орлан-10», «Борисоглебск-2» и «Поле-21М» используются главным образом в разведывательных целях. Они позволяют командирам получать целостную картину о неприятеле, выявлять вражеские средства связи, а затем подавлять их, чтобы противник стал слеп и глух», — пояснил Лямин.

Эксперт подчеркнул, что в современных условиях качество беспилотной авиации и средств РЭБ может иметь решающее значение, так как позволяет командирам принимать решения, адекватные обстановке. Более того, комплексы радиоэлектронной борьбы способны защищать объекты от удара крылатых и баллистических ракет.

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Например, «Поле-21М» является одним из новейших отечественных средств РЭБ. Части общевойсковой армии ВВО получили партию этих систем в апреле 2020 года. «Поле-21М» адаптировано к экстремальным температурным условиям и способно прикрывать стратегически важные объекты от крылатых ракет, управляемых авиабомб и БПЛА «путём радиоподавления аппаратуры привязки к глобальным спутниковым и радионавигационным системам».

В свою очередь, «Борисоглебск-2» может воздействовать на источники радиоэлектронного излучения во всех диапазонах частот, в том числе и запасных, полностью нарушая тем самым систему управления войсками противника. Также этот комплекс РЭБ подавляет каналы управления беспилотниками и передачи данных боевой авиации.

Дмитрий Корнев полагает, что российская армия получает серьёзное преимущество благодаря оттачиванию боевой слаженности подразделений, оснащённых средствами радиоэлектронной борьбы, БПЛА и огневыми комплексами. По его словам, применение данных типов вооружения в рамках единого контура позволяет вскрывать цели, наносить точные удары и маскировать собственные манёвры.

«Главный залог успеха на театре военных действий — это прежде всего боевая слаженность, и здесь ротное звено играет едва ли не ключевую роль. Младшие командиры должны обладать широким кругозором и адекватно реагировать на смену обстановки, принимая порой нестандартные решения. Только тогда разнородные силы будут действовать как единый механизм», — подытожил Корнев.