Реактивное усовершенствование: какие возможности получили российские модернизированные танки Т-80БВМ

На вооружение дислоцированной в Подмосковье Кантемировской танковой дивизии поступила партия из 10 модернизированных боевых машин Т-80БВМ, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО). По сравнению с предшественниками, обновлённые образцы обладают расширенными ударными и оборонительными возможностями. Также российские специалисты усовершенствовали газотурбинный двигатель, благодаря чему повысилась надёжность и неприхотливость Т-80БВМ. Как говорят эксперты, эти модернизированные российские танки способны в полной мере решать задачи на современном театре военных действий.

Кантемировская танковая дивизия (Наро-Фоминск) получила партию из десяти модернизированных боевых машин Т-80БВМ. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО). Церемония передачи танков прошла на полигоне Алабино.

«В результате модернизации повышены все основные характеристики этого танка: огневая мощь, защищённость, подвижность, командная управляемость. Увеличена дальность стрельбы всеми типами боеприпасов днём, ночью и в условиях ограниченной видимости», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Помимо Кантемировской дивизии, Т-80БВМ поставляются в мотострелковые части Северного флота и подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота. В ближайшее время эти машины должны быть переданы Казанскому высшему танковому командному училищу для подготовки будущих офицеров.

Также по теме Тульский «Марс»: что известно о новейшей российской разведывательной машине В Туле на параде Победы был впервые продемонстрирован подвижный разведывательный пункт ПРП-5. В СМИ данное изделие именуется как...

По мнению экспертов, семейство Т-80 по-прежнему обладает серьёзным модернизационным потенциалом и в определённой степени выполняет роль сдерживающего фактора в контексте расширения инфраструктуры НАТО вблизи российских рубежей.

В годы холодной войны за высокие скоростные качества и способность совершать длительные марши представителей семейства Т-80 в шутку называли «танками Ла-Манша». Под таким прозвищем подразумевалась готовность экипажей этих машин в случае возможной агрессии со стороны НАТО быстро прорвать оборону стран-членов альянса и в короткие сроки выйти к северо-западным берегам Франции.

«В экстремальных условиях»

Т-80БВМ — это глубоко усовершенствованная версия советского танка, принятого на вооружение ещё в 1985 году. Модернизация происходит на мощностях АО «Омсктрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод») в рамках государственного оборонного заказа.

Как пояснили эксперты, предприятие монтирует новые агрегаты, оборудование и вооружение на образцы Т-80БВ, которые серийно производились в советский период и в 1990-е годы. Такая схема позволяет существенно сократить расходы.

«Благодаря установке современного оборудования в том же самом корпусе танка российская армия получает фактически новую боевую единицу. Такая машина практически ничем не уступает новому образцу, при этом её стоимость для заказчика будет примерно на 70% ниже», — рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Один из представителей семейства Т-80 во время стрельб в рамках учений Кантемировской танковой дивизии

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Экипаж Т-80БВМ составляет три человека, масса — 46 т, мощность мотора — 1250 л.с., скорость — до 70 км/ч. В арсенал танка входят модернизированная 125-мм пушка 2А46М-4, пулемёты Никитина-Соколова-Волкова (НСВТ) и Калашникова (ПКТ) калибра 12,7 мм и 7,62 мм соответственно.

Также Т-80БВМ оснащён стабилизатором вооружения, новейшими средствами связи и системой управления огнём «Сосна-У», в состав которой входят лазерный дальномер, прицелы командира и наводчика с дневным и ночным каналами.

Также по теме «Сила быстрого реагирования»: на что способны Воздушно-десантные войска России 2 августа исполняется 90 лет со дня создания ВДВ. Первоначально Воздушно-десантные части входили в состав ВВС, но позже стали...

«В ходе модернизации танки (Т-80БВМ. — RT) получили комплекс управляемого вооружения «Рефлекс», использование которого даёт преимущество в увеличении дальности стрельбы, а также способность поразить танк или иной защищённый объект противника на дистанции до пяти километров», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Ключевая особенность обновлённого танка и других представителей семейства Т-80 заключается в наличии единого газотурбинного двигателя (ГТД). На различных модификациях Т-72Б3 и Т-90, которые находятся на вооружении российской армии, установлены дизельные силовые агрегаты.

К преимуществам газотурбинного двигателя относят высокую скорость, манёвренность оснащённых им машин, возможность старта в холодную погоду практически без предварительного прогрева. Однако ГТД меньше защищён от воздействия пыли и потребляет гораздо больше топлива, чем дизельные установки.

Как рассказал RT кандидат военных наук Сергей Суворов, чтобы начать эксплуатацию танка с дизельным агрегатом при низких температурах, требуется до от 20 до 45 минут прогрева, а для машины с ГТД достаточно порой менее минуты. В связи с этим Т-80 хорошо приспособлен для эксплуатации в высоких широтах и в условиях суровых морозов, которые периодически наблюдаются в Центральной России.

«Правда, Т-80 нормально «чувствует себя» и в тёплое время года. Да, двигатель подвержен негативному воздействию пыли, но инженерам удалось существенно нивелировать этот недостаток. К сведению, на газотурбинном американском «Абрамсе» эта проблема до сих пор не решена», — отметил Суворов.

По информации Минобороны РФ, омские специалисты устанавливают на Т-80БВМ модернизированные ГТД с новыми системами управления. Усовершенствованные двигатели расходуют меньше топлива, надёжны и неприхотливы, особенно в условиях низких температур.

В целом, как отмечают российские военные, Т-80БВМ «обладают улучшенными характеристиками манёвренности и мобильности, оснащены новыми устройствами, повышающими боевую эффективность, уровень защиты и надёжности эксплуатации в экстремальных условиях».

Акцент на защите

Перед поставкой в войска Т-80БВМ проходят достаточно жёсткие испытания. Помимо проверки качества вооружений, на заводском полигоне танки должны преодолеть маршрут, на котором чередуются увалы высотой от 3 до 7 м, грунтовые дороги без уклонов и труднопроходимые участки с множеством поворотов.

«После этого производится приёмка изделий представителем заказчика. На финальной стадии в сборочном цехе проверяется работа системы управления огнём и механизма заряжания, проводится техническая обработка, окраска и окончательное укомплектование запасными частями, инструментами и принадлежностями», — уточняется на сайте «Ростеха», куда входит «Уралвагонзавод».

В Минобороны считают, что перевооружение на Т-80БВМ значительно усиливает боевой потенциал танковых подразделений. В частности, эти машины позволяют военнослужащим выполнять такой сложный элемент профессиональной подготовки, как «фланговая стрельба», когда экипаж движущегося вдоль мишенного поля танка должен вести огонь по различным объектам, имитирующим технику противника.

Танк Т-80 БВМ во время военного Парада Победы на Красной площади

РИА Новости

© Илья Питалев

По мнению Сергея Суворова, модернизация парка Т-80БВ направлена на улучшение эксплуатационных характеристик и повышение живучести на современном театре военных действий, где широко применяются разнообразные противотанковые средства.

«В результате модернизации была значительно усилена защита лобовой проекции от всех типов поражающих средств. Также удалось обеспечить высокую вероятность защиты кормовой и бортовых проекций Т-80БВМ», — подчеркнул Суворов.

Алексей Леонков также полагает, что омские специалисты делали акцент на повышении защищённости газотурбинного танка, в том числе от управляемых ракет. Кроме того, модернизация позволила усовершенствовать ходовую часть Т-80БВМ и системы управления машиной.