Радиоэлектронная защита: какие комплексы разрабатываются в России для противодействия дронам

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Алексей Латышев, Елизавета Комарова
Российские военные на учениях в Оренбургской области успешно применили новейший противодронный комплекс «Силок». Данная система позволяет нейтрализовать различные БПЛА с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Сегодня разработки в этой области ведутся сразу на нескольких предприятиях РФ. Как отмечают эксперты, дроны всё чаще используются в вооружённых конфликтах, в том числе для диверсионных атак. Аналитики полагают, что в данных условиях создание средств борьбы с беспилотными аппаратами является приоритетной задачей.
Какие комплексы разрабатываются в России для противодействия дронам
  • Российские мобильные системы РЭБ
  • © mil.ru

Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа провели в Оренбургской области учение с применением новейшего противодронного комплекса «Силок». Об этом сообщается на сайте российского Министерства обороны.

«По замыслу учения, военнослужащие с помощью комплекса «Силок» обнаружили рой ударных беспилотников противника, приближающихся к оборонному заводу. Подразделения РЭБ отработали действия по отражению групповой атаки беспилотников противника по опыту современных локальных конфликтов», — отмечается в сообщении.

В оборонном ведомстве заявили, что с помощью «Силка» военнослужащие успешно выполнили возложенные на них задачи.

«Комплекс позволил в автоматическом режиме обнаружить воздушные объекты, определить их координаты и подавить на различных диапазонах рабочих частот. Каналы управления и связи беспилотников подавлялись на расстоянии до 4 км от своего пункта базирования», — говорится на сайте.

Как сообщили в МО РФ, в учениях на Тоцком полигоне приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники. Практические действия проводились в дневное и ночное время.

Поймать в «Силок»

Комплексы радиоэлектронной борьбы «Силок» были разработаны московским оборонным концерном «Созвездие» (входит в «Ростех»). Они предназначены для обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) без физического воздействия на цель. Устройство в автоматическом режиме находит БПЛА, определяет их координаты, а затем выводит из строя каналы управления, телеметрии и связи, в результате чего дроны оказываются непригодными к использованию.

ТТХ данного аппарата не были опубликованы в открытом доступе. Известно лишь, что «Силок» способен гарантированно подавлять аппаратуру БПЛА на расстоянии более 4 км от своего места нахождения.

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Впервые для перехвата беспилотников комплекс был применён в 2018 году на учениях ОДКБ «Нерушимое братство — 2018». Согласно сценарию манёвров, «боевики» отправили ударные беспилотники к лагерю беженцев. Чтобы противодействовать им, военные развернули комплексы «Силок», с помощью которых засекли и перехватили управление БПЛА, после чего посадили их в безопасное место.

Осенью того же года «Силок» заступил на боевое дежурство на российской военной базе в Таджикистане.

«Новейшие комплексы РЭБ будут размещены на территории соединения и повысят антитеррористическую защищённость российских военных объектов в Таджикистане. Новая техника РЭБ, поставляемая в войска Центрального военного округа, существенно повышает боевую мощь соединений и воинских частей округа», — сообщалось тогда на сайте Минобороны.

Заслон от дронов

Как отмечают эксперты, России уже приходилось сталкиваться с нападением БПЛА. Так, в 2018 году террористы в Сирии направили на базу в Хмеймиме рой дронов со взрывчаткой.

Помимо «Силка», в концерне «Созвездие» создали автоматический комплекс радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Солярис-Н». Данная система «обеспечивает защиту от дронов на площади до 80 кв. км», отмечается на сайте «Ростеха».

«Интеллектуальная» система «Соляриса-Н» охраняет территорию от проникновения беспилотников в автоматическом режиме. Аппаратура разведки обнаруживает летающий объект, анализирует траекторию движения и структуру сигнала, после чего самостоятельно определяет, является ли он беспилотником, и принимает решение о дальнейших действиях.

«После идентификации объекта как беспилотного летательного аппарата комплекс начинает воздействовать на него радиопомехами, перекрывая каналы приёма-передачи данных и блокируя аппаратуру навигационно-временного обеспечения. За счёт этого дрон теряет ориентацию и падает», — сообщает «Ростех».

В России существуют и другие разработки подобного рода, отмечают эксперты.

Среди них — «ружьё» радиоэлектронной борьбы REX-1 от компании Zala Aero Group (входит в концерн «Калашников»). Данный аппарат представляет собой портативный комплекс РЭБ, который своей формой напоминает стрелковое оружие: у него есть «дуло», «приклад» и «курок», хотя в данном случае они выполняют совершенно иные функции, нежели в огнестрельных системах.

По словам разработчиков, к достоинствам REX-1 относится минимальное время развёртывания, простота использования, радиус действия в 2 км (самый высокий показатель среди устройств данного класса) и 3 часа непрерывной работы.

Ещё одна система, разработанная в недрах Zala Aero Group, — портативное устройство подавления спутниковых навигационных систем ZALA ZONT.

Данный аппарат вместе с батареей весит всего 800 г. Габариты «гаджета» позволяют носить его в стандартном подсумке для транспортировки автоматного магазина. Радиус действия ZALA ZONT — до 2 км, время работы без подзарядки — 6 часов.

Устройство более крупных размеров создал холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех»). Речь идёт о модуле радиомониторинга «Черёмуха», который позволяет обнаружить направление, в котором находятся дрон и его оператор с погрешностью в два градуса. Комплекс задуман в двух вариантах: мобильном и стационарном.

В дальнейшем «Черёмуху» могут интегрировать в состав единого комплекса противодействия дронам, в который также могут войти модуль пассивного когерентного локатора (ПКЛ) и модуль радиоэлектронного подавления «СЕРП».

«Ассортимент беспилотников растёт»

По словам экспертов, беспилотные аппараты различных типов с каждым годом будут всё чаще использоваться, в том числе на поле боя и при диверсионных атаках. При этом террористы применяют не только гражданские дроны, но и создают простейшие БПЛА самолётного типа, которые могут нести больше поражающих элементов.

Как полагают аналитики, использование таких доступных аппаратов может иметь серьёзные последствия. В качестве одного из наиболее резонансных примеров атак дронами они привели нападение на нефтяные заводы в Саудовской Аравии в 2019 году, которое серьёзным образом повлияло на котировки чёрного золота в мире.  

  • Последствия атаки дронов на НПЗ в Саудовской Аравии
  • AFP

«Борьба с беспилотниками с каждым годом набирает обороты, поэтому потребность в таких аппаратах, как «Силок», действительно высока. Ассортимент беспилотников растёт: есть маленькие аппараты, карманные, средние и большие», — рассказал в комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

По его словам, в случаях с небольшими дронами, которыми могут управлять террористы, основным методом борьбы является создание «электромагнитных помех, которые могут нарушать работу самого дрона или заблокировать канал его связи с оператором или координационным центром».

Более сложным видом противодействия является попытка испортить электронные «мозги» дрона, считает Корнев.

«Использовать системы наведения, чтобы сам дрон «сошёл с ума», сложнее, но такое тоже возможно. С помощью достаточно мощных источников электромагнитного излучения, направленного на обнаруженный объект, можно этого добиться, но здесь работы, насколько я знаю, только ведутся», — заявил аналитик.

Об актуальности создания противодронных систем в беседе с RT сказал и эксперт рабочей группы «АЭРОНЕТ» Эдуард Багдасарян.

«Потребность в средствах борьбы с беспилотниками сегодня очень высокая. Таких систем немало, но в основном они на стадии разработки или доводки. Их только начинают использовать», — подчеркнул он.

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Багдасарян отметил, что основная проблема в борьбе с небольшими дронами — непредсказуемость действий злоумышленников.

«Главной сложностью при использовании высокоточного оружия против небольших беспилотных аппаратов является фактор неожиданности. Их нужно отслеживать и быть готовыми к тому, чтобы уничтожить», — считает эксперт.

При этом аналитики сошлись во мнении, что на сегодняшний день Россия занимает лидирующие позиции в создании комплексов РЭБ.

«Системы радиоэлектронной борьбы для СССР и России — это традиционно приоритетная область, ей уделялось и уделяется большое внимание. В России сохранилась радиотехническая промышленность и школа создания электронных систем. Этот советский задел удалось сохранить и развить. Россия входит в число мировых лидеров по созданию радиоэлектронных систем этого класса», — заключил Корнев.

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