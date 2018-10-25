Минобороны России обвинило США в управлении атаковавшими Хмеймим дронами
- «Посейдон-8»
- Reuters
«Я вам хочу привести пример одной массированной атаки авиабазы Хмеймим, тогда было направлено одномоментно 13 беспилотных летательных аппаратов», — цитирует Фомина РИА Новости.
По его словам, дроны «шли единым боевым порядком, управляемым общей командой, в это время американский самолёт-разведчик «Посейдон-8» барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов».
Замминистра подчеркнул, что ручное управление «осуществляет не крестьянин какой-то, а нормальный оснащённый современной техникой «Посейдон-8».
Когда именно произошла данная атака, Фомин не уточнил.
Террористы активно используют беспилотники в Сирии. Так, 13 августа сообщалось, что средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Хмеймима уничтожили пять выпущенных дронов.