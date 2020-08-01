«Единый контур управления»: какая новейшая военная техника усилила боевые возможности ВКС России

Ровно пять лет назад к выполнению задач приступили Воздушно-космические силы, объединившие авиацию, части ПВО и войска воздушно-космической обороны. По информации Минобороны РФ, с 2015 года новый вид ВС пополнился большим количеством современной техники: многофункциональными самолётами, зенитными ракетными комплексами, гиперзвуковым оружием, радиолокационными станциями. Как говорят эксперты, создание ВКС упростило оперативное управление входящими в них войсками и стало платформой для поступательного развития этих сил.

1 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина приступили к выполнению задач Воздушно-космические силы. В данный вид ВС были интегрированы авиационные соединения, войска ПВО и части воздушно-космической обороны России.

Главнокомандующим ВКС был назначен генерал-полковник Виктор Бондарев, возглавлявший на тот момент ВВС, а его заместителем стал командующий Космическими войсками генерал-лейтенант Александр Головко (позднее ему присвоили звание генерал-полковника). Сейчас эти должности занимают генерал-полковник Сергей Суровикин и генерал-лейтенант Юрий Грехов соответственно. Последний отвечает за функционирование соединений ПВО-ПРО.

Как пояснил в августе 2015 года министр обороны Сергей Шойгу, ключевая цель создания ВКС — «сосредоточить в одних руках всю ответственность за формирование военно-технической политики по развитию войск, решающих задачи в воздушно-космической сфере».

Кроме того, глава военного ведомства заявил, что более тесная интеграция вошедших в ВКС армейских частей позволит повысить их эффективность, а также обеспечит поступательное развитие системы воздушно-космической обороны РФ.

В беседе с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин отметил, что формирование ВКС было продиктовано общемировой тенденцией стирания границы между воздушным и космическим пространствами вследствие научно-технического прогресса.

«ВКС — новый вид войск, который органично встроился в структуру Вооружённых сил РФ. Его создание было логичным шагом президента и Минобороны, так как среда, в которой действуют авиация, ПВО и Космические войска, фактически стала единой. На практике формирование ВКС позволило упростить оперативное руководство разнородными силами, интегрировать их в единый контур управления», — отметил Подберёзкин.

На скорости и высоте

По информации Минобороны РФ, Воздушно‑космические силы последовательно модернизируются благодаря поставкам современной техники, в том числе использующей цифровые технологии и искусственный интеллект. Важный акцент делается на развитии беспилотной авиации.

В частности, серьёзный импульс получило направление тяжёлых БПЛА. Самый крупногабаритный отечественный дрон — комплекс С-70 «Охотник». Впервые машина поднялась в небо в августе 2019 года. «Охотник» способен выполнять разведывательные задачи и наносить удары малогабаритными боеприпасами.

В процессе разработки находятся ещё два тяжёлых беспилотных аппарата — шеститонный «Альтиус-У» и пятитонный «Сириус». Они способны поднимать в воздух значительный объём полезной нагрузки и выполнять продолжительные миссии — 24 и 40 часов соответственно.

Как отметили эксперты, достойных результатов удалось достичь в области модернизации оперативно-тактической авиации. Самой современной машиной России аналитики назвали самолёт пятого поколения Су-57, серийное производство которого стартовало в 2019 году. В рамках госпрограммы вооружения до 2027 года ВКС должны получить 76 таких машин.

Российские военные лётчики называют Су-57 единственным в мире истребителем пятого поколения, способным применять ракетное вооружение на любой скорости и высоте. Также, как утверждают пилоты, отечественный самолёт превосходит иностранные машины по манёвренности и скоростным качествам.

Также по теме Защита на высоте: как Россия совершенствует костюмы для военных лётчиков В России разрабатывается новый защитный костюм для пилотов Воздушно-космических сил. Об этом рассказал начальник...

Ожидается, что Су-57 получит дополнительные преимущества с завершением испытаний двигателя нового поколения, известным под шифром «изделие 30». На первые серийные образцы истребителя будут устанавливаться силовые агрегаты четвёртого поколения АЛ-41Ф1.

Ранее самым современным серийным самолётом оперативно-тактической авиации РФ считался многофункциональный истребитель поколения 4++ Су-35С, созданный на базе легендарного Су-27.

Установленный на этом самолёте радар Н035 «Ирбис» с пассивной фазированной антенной решёткой позволяет машине мониторить пространство на 400 км и сопровождать до 34 целей. К достоинствам машины лётчики относят и хорошую управляемость в экстремальных условиях, которая даёт весомые преимущества в воздушном бою.

Ещё одной уникальной машиной, разработанной на платформе Су-27, является Су-34, получивший за изогнутую форму кабины и приплюснутую носовую часть прозвище «Утёнок». Самолёт объединяет в себе достоинства истребителя, фронтового бомбардировщика, штурмовика и разведчика.

Многофункциональный самолёт ВКС России Су-34

РИА Новости

© Нина Падалко

Изюминка Су-34 — способность выполнять боевые миссии сразу же после длительного перелёта. Без дозаправки «Утёнок» преодолевает до 4 тыс. км. Боевая нагрузка машины — 8 т. На 12 точках подвески Су-34 можно разместить разнообразные ракеты и бомбы, включая полуторатонные боеприпасы КАБ-1500КР и КАБ-1500ЛГ-Ф-Э, предназначенные для уничтожения особо важных объектов противника.

Также широкими боевыми возможностями в авиапарке ВКС обладает истребитель-перехватчик МиГ-31БМ. Он способен разгоняться до 3 тыс. км/ч и применять гиперзвуковую баллистическую ракету X-47М2 «Кинжал» дальностью свыше 2 тыс. км.

Небо под контролем

Как отмечают эксперты, за минувшие пять лет серьёзного прогресса удалось достичь в сфере модернизации входящих в состав ВКС частей ПВО. Прежде всего, речь идёт о поставках в войска зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф».

С-400 заслужил самые лестные отзывы отечественных и зарубежных военных специалистов и пользуется заслуженной популярностью на зарубежном рынке. «Триумф» способен обнаруживать цели на дальности до 600 км и поражать их на расстоянии до 400 км при наличии в арсенале сверхдальней ракеты 40Н6.

Также по теме «Востребованы в боевых условиях»: в чём главные достоинства российской системы подготовки офицеров ПВО Уровень подготовки российских специалистов в сфере ПВО выше, чем у западных коллег. К такому выводу пришли в Минобороны РФ по итогам...

Помимо С-400, в ближайшие годы в полки войск ПВО Воздушно-космических сил начнут поступать ЗРК С-500 «Триумфатор-М» (ранее в СМИ упоминалось название «Прометей»). О характеристиках данной системы известно пока немного. По информации «Алмаз-Антея», новое оружие будет обладать возможностью заатмосферного перехвата баллистических целей.

С-500 получит новые радиолокационные станции (РЛС) с активными фазированными антенными решётками, которые увеличат дальность обнаружения средств воздушно-космического нападения. Как предполагают эксперты, «Триумфатор-М» сможет фиксировать цели на расстоянии до 800 км, бороться с гиперзвуковыми боеприпасами и сбивать вражеские спутники.

Подводя итоги перевооружения Воздушно-космических сил в июльском интервью «Красной звезде», главком ВКС Сергей Суровикин отметил, что за минувшие пять лет арсенал данного вида войск «существенно изменился». По его словам, доля современной техники в частях Воздушно-космических сил превысила 70%.

Суровикин сообщил, что, помимо ЗРК и современных авиационных аппаратов, с 2015 года в эксплуатацию были введены радиолокационные станции высокой заводской готовности системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), оптический комплекс системы контроля космического пространства «Прицел» и самоходная лазерная система «Пересвет».

РЛС высокой заводской готовности системы предупреждения о ракетном нападении «Воронеж-М»

© Пресс-служба Министерства обороны РФ

Отдельное внимание главком ВКС уделил заступлению на боевое дежурство в Мордовии в конце прошлого года первой станции загоризонтного обнаружения «Контейнер». Как утверждает Суровикин, благодаря этой РЛС обеспечен контроль воздушного пространства над всей территорией Европы и Ближнего Востока, «что существенно увеличило время на принятие решения об ответных действиях».

По информации Минобороны РФ, станция представляет собой антенное поле из 144 мачт, которые способны обнаруживать «массовый взлёт авиации и крылатых ракет», определять «траекторные параметры» самолётов тактической и стратегической авиации, а также гиперзвуковых аппаратов. «Контейнер» может брать на одновременное сопровождение 5 тыс. воздушных объектов.

Как подчеркнули эксперты, сейчас ВКС РФ оснащены самой современной техникой. Непрерывно совершенствуется не только авиация и ЗРК, но и средства воздушно-космического наблюдения, позволяющие военным своевременно фиксировать угрозы безопасности России.

В комментарии RT заслуженный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов заявил, что успехи в перевооружении Воздушно-космических сил объясняются в том числе «единой формой управления», которая появилась с созданием этого вида ВС.

«Немалую роль в поступательном развитии авиации, систем наблюдения и других видов отечественного вооружения играет осознание того, что воздушно-космическое пространство представляет собой единый потенциальный театр военных действий. Естественно, что управление силами и средствами, задействованными в нём, должно находиться в одних руках», — резюмировал Попов.