«На грани научной фантастики»: как конструктор Павел Сухой изменил отечественную авиацию

125 лет назад родился выдающийся советский авиаконструктор Павел Сухой. Эксперты называют его одним из основателей советской реактивной сверхзвуковой авиации, отмечая при этом высочайшую трудоспособность и новаторский подход конструктора. Созданные им и его учениками самолёты находятся на вооружении в десятках стран мира, получают высокие оценки от военных лётчиков. Коллеги отмечали, что у Сухого был дар научного предвидения — некоторые из его технических решений противоречили общепринятым представлениям, а их справедливость подтверждалась только с течением времени.

22 июля 1895 года в местечке Глубокое (в наши дни — город в Витебской области Белоруссии) родился будущий авиаконструктор Павел Сухой. Его отец был местным учителем, происходившим из крестьян. В 1900 году семья переехала в Гомель, где отцу Сухого предложили место директора школы для детей железнодорожников. В семье царила творческая атмосфера — Сухие любили музыку, выпускали рукописный журнал, у них была прекрасная библиотека.

Во время жизни в Гомеле с Павлом Сухим произошёл случай, определивший всю его будущую жизнь: однажды он увидел в небе аэроплан под управлением лётчика Сергея Уточкина. «Это было так неожиданно и удивительно, что дух захватывало. Не птица, а человек летит над нами», — вспоминал он позже.

В 1914 году Сухой с серебряной медалью окончил гомельскую гимназию, где достиг значительных успехов в изучении физики и математики. Поэтому он решил продолжить учёбу в Императорском высшем техническом училище в Москве (сейчас — МГТУ имени Баумана).

Из прапорщиков в конструкторы

Сухие передали необходимые для поступления документы родственникам в Москву, однако те испугались за сохранность бумаг и сняли с них копии для приёмной комиссии. Выяснилось, что в училище принимали только оригиналы документов, из-за чего Павел пропустил зачисление. Однако Сухой не сдался. Он поступил на математический факультет Московского университета, а год спустя всё-таки стал студентом ИВТУ.

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В училище Сухой начал делать первые шаги на пути к карьере авиаконструктора. Он посещал лекции Николая Жуковского и участвовал в работе его кружка воздухоплавания. Однако планы нарушила Первая мировая война.

Проучившись в ИВТУ всего год, Павел Сухой был мобилизован в армию и после окончания школы прапорщиков попал на фронт. Воевал он до Октябрьской революции 1917 года, а затем вернулся в Москву. Однако техническое училище в это время было закрыто, и Сухой уехал в Гомель.

По возвращении на родину он нашёл себе работу учителем математики в городе Лунинец в Западной Белоруссии, где познакомился со своей будущей женой Софьей, преподавателем французского языка. После польского вторжения они бежали в Гомель. Там Сухой заболел сыпным тифом, а затем скарлатиной. Врачи спасли его, однако из-за осложнений на горло он до конца жизни разговаривал приглушённо.

В 1921 году Павел Сухой восстановился в вузе, а в 1924-м, ещё до завершения учёбы, устроился работать чертёжником в экспериментальный отдел Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ). После защиты диплома и получения квалификации инженера-механика он был переведён в конструкторский отдел.

Павел Сухой в юности

«На острие науки»

Руководство ЦАГИ сразу же увидело в Сухом большой потенциал. Он был назначен руководителем бригады, работавшей над первым советским цельнометаллическим истребителем И-4 (АНТ-5). Созданный командой Сухого самолёт стал прорывом в отечественном авиастроении и находился на вооружении до середины 1930-х годов.

Параллельно Сухой занимался в планерном кружке. Там он пережил жёсткую посадку, после которой пришёл к выводам, что учиться летать стоит в более юном возрасте. Однако с тех пор он очень внимательно относился к вопросу комфорта и безопасности лётчиков.

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Вскоре Сухой возглавил бригаду по созданию лёгких самолётов. Один из его подчинённых, Владимир Балуев, вспоминал, что коллег подкупали вежливость, спокойствие и работоспособность Сухого. «Работая под руководством Павла Осиповича, мы узнали и другие черты его характера: он не терпел безответственного отношения к порученному делу, пустопорожних разговоров, подхалимства, недисциплинированности, очковтирательства», — отмечал он.

В дальнейшем под руководством Сухого был создан самолёт АНТ-25, на котором совершил свои рекордные перелёты на Дальний Восток и в США через Северный полюс экипаж Валерия Чкалова. Также его бригада сконструировала бомбардировщики ДБ-1 и ДБ-2. На гражданском варианте последнего осуществил свой рекордный полёт экипаж Валентины Гризодубовой. В 1936—1939 годах Сухой был начальником конструкторского отдела и заместителем главного конструктора авиазавода №156.

Проект Сухого победил на объявленном в 1936 году конкурсе по созданию нового бомбардировщика под кодовым наименованием «Иванов». Работы над ним привели к созданию самолёта Су-2. В 1939 году Сухой стал главным конструктором на серийном авиазаводе №135 в Харькове, а в 1940 году — на авиазаводе №289, из которого в дальнейшем выросло конструкторского бюро, названное в его честь. В конце того же года он параллельно занял должность директора завода.

24—25 сентября 1938 года Полина Осипенко, Валентина Гризодубова и Марина Раскова (слева направо) совершили рекордный беспосадочный перелёт на самолёте «Родина» по маршруту Москва — Дальний Восток

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© Иван Шагин

Су-2 и созданный на его базе Су-4 принимали участие в Великой Отечественной войне, но в 1942 году их производство было свёрнуто из-за нехватки комплектующих. Во время войны Сухой также создал бронированный штурмовик Су-6, но от его серийного производства отказались из-за отсутствия запаса двигателей. Полученную за эту работу госпремию Сухой передал в фонд обороны.

В 1949 году КБ Сухого было расформировано, а его самого назначили заместителем главного конструктора в бюро Андрея Туполева. Во время корейской войны был захвачен и доставлен в СССР трофейный американский истребитель «Сейбр». Изучение трофея поручили Павлу Сухому. Для этого было создано конструкторское бюро, которое в 1953 году возглавил Сухой.

Там под руководством Сухого были разработаны самолёты Су-7, Су-9, Су-11, Су-15 и Су-17.

«Я горжусь тем, что мне довелось летать на машинах Павла Осиповича Сухого. Это был выдающийся человек и конструктор. Случалось, что он принимал решения, которые, казалось, противоречили общепринятым представлениям, были непонятны даже для специалистов. Но проходило время, и все убеждались, что идея конструктора правильна. Его способность предвидения всегда поражала», — так оценивал труд Сухого маршал авиации Иван Пстыго.

Истребитель-бомбардировщик Су-7

РИА Новости

© Владимир Первенцев

По словам авиационного эксперта Евгения Лебедева, «прорывной машиной» для КБ Сухого стал фронтовой бомбардировщик Су-24. Он мог огибать рельеф местности в автоматическом режиме и был малоуязвим для средств противовоздушной обороны. Особенно удачной разработкой команды Сухого общепризнанно считается штурмовик Су-25, совершивший первый полёт в 1975 году, но до сих пор стоящий на вооружении ВКС России и военно-воздушных сил многих других стран мира.

С 1958 по 1974 год Павел Сухой был депутатом Верховного Совета СССР, дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда.

«Заботясь о защите Отечества, проведя в неустанном труде всю долгую жизнь, Павел Осипович Сухой создал образцы оборонной техники на острие науки, на грани научной фантастики. Первым среди других генеральных конструкторов он находил решения, определявшие профиль современных самолётов», — вспоминал конструктор авиационных двигателей Архип Люлька.

Авиаконструкторы Артём Микоян, Александр Яковлев и Павел Сухой (слева направо)

РИА Новости

© Василий Малышев

Павел Сухой умер 15 сентября 1975 года. Его имя было присвоено опытно-конструкторскому бюро авиационной техники, которое считается сегодня одним из ведущих в мире.

«Сухой заложил основу для целого семейства самолётов, венцом которого сегодня является не имеющий аналогов в мире Су-57», — заявил RT военный эксперт Алексей Леонков.

В свою очередь, Евгений Лебедев назвал Павла Сухого ярким представителем советской конструкторской школы. По его мнению, он превзошёл первых советских авиаконструкторов, у которых учился.

«Сухой всегда был на острие прогресса, его самолёты отличались высоким уровнем новизны, новых прорывных решений, и они практически всегда возглавляли таблицы мировых рекордов», — подытожил эксперт.