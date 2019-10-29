«У него был свой фронт»: как конструктор Александр Морозов ковал танковую мощь Советского Союза

115 лет назад родился Александр Морозов, один из создателей легендарного Т-34 и ряда других советских танков. Он прошёл путь от переписчика технических документов до начальника одного из ведущих конструкторских бюро СССР. Несколько типов танков, к разработке и производству которых приложил руку Морозов, эксперты называют лучшими бронемашинами своего времени. При этом, будучи одним из ярчайших руководителей советского военно-промышленного комплекса, депутатом Верховного Совета СССР и дважды Героем Социалистического Труда, Морозов отличался чрезвычайной скромностью и никогда не добивался для себя особых материальных благ. О жизни прославленного создателя советских танков — в материале RT.

Александр Морозов родился 29 октября 1904 года в городе Бежица под Брянском в семье рабочего. Когда ему шёл десятый год, семья переехала жить в Харьков, где отец Александра устроился работать на местный паровозостроительный завод (ХПЗ). Морозов-младший тем временем пошёл в реальное училище, а пять лет спустя, 2 марта 1919 года, четырнадцатилетний Александр поступил на тот же завод, что и его отец, — переписчиком технических документов.

Становление личности

В 1923 году Александр Морозов занял должность чертёжника-конструктора ХПЗ.

«Первые свои конструкторские шаги Александр Морозов делал при доработке под отечественные реалии немецкого трактора ВД-50 «Ганомаг», — рассказал RT сотрудник научно-методического отдела Музея Победы, писатель и режиссёр-документалист Андрей Купарев.

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В 1926 году Морозова призвали на срочную службу в ряды Красной армии, которую он проходил в авиационной части в Киеве на должности техника-моториста. А в конце 1927-го на базе ХПЗ была создана танковая конструкторская бригада (со временем преобразованная в конструкторское бюро). В её состав включили и Морозова, в 1928 году вернувшегося из армии на родное предприятие.

Однако для работы конструктором нужно было немало теоретических знаний. Поэтому Александр поступает на заочное отделение в Московский механико-электротехнический институт им. Ломоносова и одновременно в механический техникум при ХПЗ.

«В его послужном списке на начальной стадии конструкторской деятельности был танк БТ-7, в котором Александр Морозов занимался проектированием трансмиссии и внесением изменений в ходовую часть», — рассказал Купарев.

В 1933-м Морозов поступил на учебу в сектор боевой подготовки Дома Красной Армии и через год окончил курсы по программе подготовки командиров танка БТ.

«Военное образование позволило конструктору понимать машину с точки зрения пользователя», — заметил эксперт.

Рождение Т-34

В 1936 году Александр Морозов, считавшийся уже опытным конструктором, возглавил в КБ сектор нового проектирования. В это время между руководством РККА и ХПЗ возник конфликт из-за технических дефектов, выявленных при практической эксплуатации танков. Руководство КБ было понижено в должностях.

В конце 1936-го в Харьков на должность начальника КБ ХПЗ был направлен талантливый конструктор Михаил Кошкин, который до этого работал заместителем начальника КБ на Ленинградском заводе им. Кирова и провёл успешную модернизацию танков Т-26 и Т-28. Решение о переводе Кошкина принималось лично наркомом тяжёлой промышленности СССР Григорием Орджоникидзе.

Михаил Кошкин

© Wikimedia Commons

После того как осенью 1937 года на ХПЗ из РККА пришло поручение создать новый манёвренный колёсно-гусеничный танк (будущий БТ-20), Кошкин принял решение передать старое КБ, носившее индекс 190, под руководство Николая Кучеренко, а сам возглавил новое конструкторское бюро (КБ-24), для которого лично отобрал кадры. Кошкин назначил Морозова своим заместителем.

После проведения основных работ над БТ-20 сотрудники «кошкинского» КБ осознали, что он практически не будет отличаться от хорошо знакомого всем БТ-7. Возникла идея создать принципиально новую машину с учётом наработок, собранных ранее сектором Морозова.

«28 апреля 1938 года на совещании Народного комиссариата обороны Кошкин получает от Иосифа Сталина разрешение спроектировать два опытных танка: первый — колёсно-гусеничный БТ-20, или А-20, соответствующий «московским» требованиям, второй — исключительно гусеничный дизельный А-32, конструкцию которого харьковчане разработали самостоятельно. В результате уже к концу лета 1939 года прототипы А-20 и А-32 прошли производственные испытания, на которых показали себя с лучшей стороны», — рассказал Андрей Купарев.

Деятельность команды Кошкина заинтересовала руководство страны. В конце 1938 года под его начальством было создано новое ОКБ-520, в которое объединили все ранее существовавшие на ХПЗ конструкторские бюро. Морозов снова стал заместителем Кошкина.

Александр Морозов

© Wikimedia Commons

Испытания в 1939 году А-20 и А-32 показали, что первый более подвижен на колёсах, но уступает «инициативной» разработке харьковчан в проходимости. Кроме того, особенности ходовой А-20, в отличие от А-32, не позволяли усилить его вооружение и бронезащиту.

19 декабря 1939 года было издано постановление комитета обороны при Совнаркоме о принятии нового танка на вооружение. С учётом последних конструктивных изменений машина получила наименование Т-34.

В начале 1940 года два опытных танка прошли испытания под Харьковом. А в ночь с 5 на 6 марта обе машины в закамуфлированном виде двинулись в Москву. Т-34 осмотрел и одобрил лично Иосиф Сталин. Обе машины успешно прошли проверку на подмосковных полигонах и на Карельском перешейке (на оставшихся после Советско-финской войны противотанковых укреплениях). 31 марта Госкомитет обороны подписал протокол о серийном производстве Т-34 в Харькове.

После заседания Госкомитета Кошкин сопровождал танки обратно на завод простуженным и в состоянии сильного переутомления. По пути одна из машин опрокинулась в воду. Кошкин лично помогал вытаскивать её, промок и заболел пневмонией. Попытки совмещать лечение с работой окончательно подорвали его здоровье. После удаления лёгкого начальник КБ был отправлен на реабилитацию в санаторий, однако восстановиться не смог — 26 сентября 1940 года Михаила Кошкина не стало. Руководство в КБ и обязанности по организации серийного производства Т-34 перешли к его заместителю и соратнику Александру Морозову.

Отдельный фронт

Осенью 1940 года Т-34 начали поступать в строевые части. Отзывы о танке были, как о любой новой машине, неоднозначными — наряду с позитивной реакцией на оригинальные технические решения некоторые танкисты отмечали низкую надёжность работы агрегатов и дефекты двигателя. Критически высказалась о новом танке и специально созванная комиссия. В итоге заместитель наркома обороны Григорий Кулик потребовал прекратить производство и приёмку Т-34, сосредоточившись на уже всем хорошо знакомых БТ-7. Однако руководство завода обжаловало это решение на приёме у руководства наркоматов обороны и среднего машиностроения, добившись разрешения на продолжение работ над танком.

В 1940 году конструкторы существенно доработали Т-34, изменив его башню и внедрив новую пушку Ф-34. А к апрелю 1941 года КБ под руководством Малышева подготовило к производству «модернизированную» версию Т-34 — Т-34М, которая, по мнению экспертов, стала фактически новой машиной. Т-34М понравился руководству страны, и его хотели срочно запустить в производство, но в дело вмешалась война. Практическую модернизацию отложили на будущее.

В сентябре 1941 года из-за критической ситуации на фронте началась эвакуация производства ХПЗ из Харькова в Нижний Тагил. Там на базе Уралвагонзавода с учётом мощностей ХПЗ был создан Уральский танковый завод №183. Его конструкторское бюро (с сохранением зашифрованного наименования ОКБ-520) возглавил Александр Морозов.

Советские танки во время атаки на правом берегу Днепра

РИА Новости

«Танк Т-34 произвёл революцию в танкостроении. Столкнувшиеся с ним в 1941 году немцы не верили, что в СССР могли успеть сконструировать и начать производить нечто подобное. Нацисты были шокированы. Однако Морозов не останавливался на достигнутом. У него был свой отдельный фронт. С учётом замечаний и предложений, приходивших из боевых частей, он создавал на базе Т-34 танк, способный противостоять немецкой технике с улучшенным бронированием. Так появился Т-34-85 с пушкой 85 мм», — рассказал в беседе с RT военный историк Юрий Кнутов.

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По словам Андрея Купарева, в Нижем Тагиле в полной мере проявился весь конструкторский талант Морозова. «Существует информация, что Сталин лично курировал работу его КБ. От самого Морозова требовалось докладывать о ведении работ каждые три часа. Его круглосуточно охраняли, был предоставлен личный автомобиль с телохранителем, а прогулки на свежем воздухе ограничивались до минимума», — отметил эксперт.

В 1943 году Александру Морозову было присвоено звание Героя Социалистического Труда, а в 1945 году — воинское звание генерал-майора. Помимо Т-34 он вёл на Урале работу над принципиально новыми танками — Т-44 и Т-54. Последний, благодаря ряду удачных технических решений, находился в производстве около 30 лет, что является рекордом для современных танков.

«По мнению многих экспертов, Т-34 и Т-34-85 являлись лучшими средними танками в мире в своё время. Они оказали колоссальное влияние на ход Великой Отечественной войны», — подчеркнул Юрий Кнутов.

На службе обществу

В 1951 году Александр Морозов вернулся в Харьков, на ставший родным для него ХПЗ. И сразу занялся работой над проектом Т-64, который стал базой для большинства последующих советских танков.

В 1958 году Морозова избрали депутатом Верховного Совета СССР. При этом, согласно воспоминаниям главного конструктора Уралвагонзавода Леонида Карцева, Морозов отличался удивительной скромностью, но не боялся жёстко критиковать по существу распоряжения начальства. Как пишет Карцев в своей книге «Воспоминания главного конструктора танков», Морозов открыто назвал «бредом сивой кобылы» идею создания танка на воздушной подушке, которая, по словам его руководства, исходила от Никиты Хрущёва. На отдых он, даже будучи депутатом Верховного совета, ездил «дикарём», так как не хотел унижаться, прося кого-то выделить ему «элитную» путёвку.

В 1974 году за выдающиеся заслуги в развитии отечественного танкостроения Морозову была вручена вторая звезда Героя Социалистического Труда. Он также стал лауреатом Ленинской и Государственной премий, получил ряд высоких наград, включая сугубо военные — такие как Орден Красной Звезды, Орден Кутузова и Орден Суворова.

Памятник на могиле А.А. Морозова в Харькове

© Wikimedia Commons

В 1976 году Александр Морозов по состоянию здоровья вынужден был оставить руководство КБ. Однако вплоть до своей кончины 14 июля 1979 года оставался при нём консультантом.

Памятники Морозову установлены в различных городах СССР. Его именем были названы конструкторское бюро, которым он руководил, и улица в Харькове.

«Александр Морозов — уникальная личность, сочетавшая в себе творческие и организаторские способности. Его вклад как в Победу в Великой Отечественной войне, так и в развитие отечественной бронетехники весьма велик», — подытожил Юрий Кнутов.