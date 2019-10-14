«Его называли храбрейшим из храбрых»: как Дмитрий Лавриненко стал одним из лучших танкистов Второй мировой

105 лет назад родился Герой Советского Союза Дмитрий Лавриненко — самый результативный танковый ас Красной армии в годы Великой Отечественной войны. За два с половиной месяца боёв он, по официальным данным, уничтожил не менее 52 танков противника. Лавриненко принимал участие в Битве за Москву, оказывал поддержку знаменитой Панфиловской дивизии. Его мастерство и способность принимать нестандартные решения во время боя стали легендой. Погиб Лавриненко от осколка мины в декабре 1941 года. По мнению историков, его можно поставить в один ряд с такими героями, как Александр Матросов и Николай Гастелло.

Дмитрий Лавриненко родился 14 октября 1914 года в кубанской станице Бесстрашная в семье казака. После окончания учительских курсов в Армавире он вернулся домой и два года проработал учителем в местной школе, где создал драмкружок и спортивные секции.

В 1934 году, не дожидаясь призывного возраста, он ушёл добровольцем в армию. Сначала его взяли служить в кавалерию, однако вскоре дали направление в Ульяновское бронетанковое училище, которое Лавриненко окончил в 1938 году, получив звание младшего лейтенанта. Однокурсники вспоминали, что учёба ему давалась легко, из всех видов оружия Лавриненко стрелял на отлично.

Перед началом Великой Отечественной войны его назначили командиром взвода в 15-й Танковой дивизии, стоявшей в городе Станислав (современный Ивано-Франковск). Там он познакомился со своей будущей женой Ниной. Поженились они уже во время войны — летом 1941 года.

Курсант танкового училища Дмитрий Лавриненко (1938)

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В первые месяцы боёв отличиться Лавриненко в ратном деле не удалось: его танк вышел из строя. Ему предлагали бросить машину во время отступления, но он отказался и добился того, чтобы ему разрешили доставить танк на ремонтную базу. Дивизия в это время понесла тяжёлые потери в боях за Украину и в августе 1941 года была расформирована.

От Сталинграда до Мценска

В конце лета 1941 года была создана 4-я Танковая бригада, в которой Лавриненко стал командиром взвода. Бригаду возглавил полковник Михаил Катуков — будущий маршал бронетанковых войск.

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В конце сентября 1941 года часть Лавриненко перебросили в Московскую область, а его жена Нина вместе с членами семей других военнослужащих была эвакуирована в Среднюю Азию, где поступила на курсы медсестёр.

В начале октября Лавриненко уже принимал участие в боях в районе Мценска: там советские войска сдерживали превосходящие силы противника. Возле шоссе Мценск — Орёл немецкие танки ворвались на позицию советского мотострелкового батальона и противотанкового дивизиона.

«На помощь пехотинцам я выслал группу из четырёх танков под командованием старшего лейтенанта Лавриненко. «Тридцатьчетвёрки» выскочили из леса наперерез танкам противника и открыли ураганный огонь. Гитлеровцы никак не ожидали появления танков. Они рассчитывали на безнаказанность», — вспоминал эти события в своей книге «На острие главного удара» Катуков.

По словам маршала, в результате нескольких атак отряда Лавриненко были подбиты 15 гитлеровских танков.

Дважды Герой Советского Союза Михаил Катуков

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Три дня спустя взвод Лавриненко отразил атаку немецкого противотанкового подразделения в районе деревни Шеино и остановил попытку прорыва линии советской обороны гитлеровской бронетехники, расстреляв немецкие танки из засады.

Битва за Москву

Из-под Мценска 4-я Танковая бригада была переброшена в Московскую область. Танк Лавриненко Катуков ненадолго оставил для охраны штаба 50-й армии.

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На пути к своей части танковая бригада решила заехать в Серпухов, где выяснилось, что в направлении города, в котором в тот момент не было никаких войск, движется прорвавшаяся гитлеровская колонна.

Комендант Серпухова комбриг Павел Фирсов попросил Лавриненко прикрыть город. Танкист, ставший к этому времени старшим лейтенантом, спрятал свою машину в засаде у дороги.

«Подпустив фашистов на 150 м, Лавриненко расстрелял колонну в упор. Два орудия были сразу же подбиты, третье вражеские артиллеристы пытались развернуть, но танк выскочил на шоссе и врезался в грузовики с пехотой, а затем раздавил орудие. Оставшиеся в живых гитлеровцы разбежались, но вскоре подошла наша часть и добила противника. Экипаж Лавриненко сдал коменданту Серпухова 13 автоматов, 6 миномётов, 10 мотоциклов с колясками и противотанковое орудие с полным боекомплектом. Штабную машину Фирсов разрешил забрать в бригаду», — описал дальнейшие события в своей книге Михаил Катуков.

Обнаруженные в машине немецкие карты и документы были немедленно отправлены в Москву.

В ноябре 1941 года 4-я Танковая бригада удерживала позиции к северу от шоссе Волоколамск — Москва вместе со знаменитой 316-й Стрелковой дивизией под командованием генерал-майора Ивана Панфилова. 11 ноября она была переименована в 1-ю Гвардейскую танковую бригаду.

Кадр из фильма «28 панфиловцев» (2016)

13—14 ноября Лавриненко участвовал в ликвидации выступа гитлеровских позиций у деревни Скирманово. А 16—17 ноября — в ставших легендарными панфиловских боях, в ходе которых была пресечена попытка превосходящих сил нацистов прорваться к Москве. Лавриненко боролся с немецкими танками в составе группы, а затем, спасая советские части от окружения, решился на своём танке в одиночку атаковать колонну немецкой бронетехники в районе деревни Шишкино.

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«В этом бою экипаж Лавриненко уничтожил шесть машин противника, выгодно используя местность. При этом танк был предусмотрительно выкрашен белилами и на свежем снегу был совершенно незаметен», — рассказал в беседе с RT сотрудник научно-методического отдела Музея Победы, писатель и режиссёр Андрей Купарев.

18 ноября во время боя у деревни Гусенево осколком мины был убит генерал-майор Панфилов. Находившегося поблизости Лавриненко это событие потрясло, он горел желанием отомстить врагу. Во встречном бою с восемью танками противника он уничтожил семь. В дальнейшем, подвергшись атаке ещё десяти гитлеровских танков, машина Лавриненко была подбита. В этом бою он потерял двух бойцов из своего экипажа.

В начале декабря Лавриненко во главе танковой роты участвовал в прорыве гитлеровской обороны на волоколамском направлении. Его подразделение ворвалось в село Покровское и уничтожило находившийся в нём гитлеровский гарнизон, а затем двинулось на деревню Горюны. В этом бою Лавриненко подбил свой 52-й танк. Когда он отправился докладывать командованию о ходе боя, то был убит осколком разорвавшегося миномётного снаряда. Это случилось 18 декабря 1941 года.

Нина Лавриненко ненадолго пережила мужа. Летом 1942 года её направили на фронт. По пути она хотела навестить свекровь, но погибла при бомбардировке вокзала в Армавире.

Танковый экипаж Дмитрия Лавриненко

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«Танкист от Бога»

Ещё при жизни, 5 декабря 1941 года, Дмитрий Лавриненко был представлен к званию Героя Советского Союза, но золотую звезду ему тогда так и не вручили. Вместо этого, уже посмертно, 22 декабря он был удостоен ордена Ленина, являвшегося высшей государственной наградой СССР.

«Ситуация в стране в конце 1941 года была очень сложной, поэтому многие люди не получили сразу положенные им награды и почёт. И Дмитрий Лавриненко в этом смысле, увы, не исключение», — заявил в беседе с RT военный историк Юрий Кнутов.

По словам эксперта, чаще всего становились известны подвиги воинов, описанные на страницах центральных газет.

«Так сложилось, что рядом с Лавриненко в тот момент времени корреспондентов не оказалось. А ведь на его примере можно было воспитывать целые поколения танкистов. Его имя могло звучать в одном ряду с Матросовым, Гастелло и другими известными героями», — продолжил историк.

В боевых листках, изданных в декабре 1941 года, по словам Андрея Купарева, «его называли храбрейшим из храбрых».

После войны Катуков и другие советские военачальники неоднократно поднимали вопрос о присвоении Лавриненко звания Героя Советского Союза, однако руководство Минобороны почему-то долго сомневалось в целесообразности награждения.

В 1967 году поисковики обнаружили место его захоронения возле села Покровское и перенесли останки в братскую могилу у деревни Деньково. С подачи военных и историков ему было установлено несколько памятников, его именем назвали улицы и школы в различных городах СССР, а также перевал в Джунгарском Алатау. Но только в 1990 году Дмитрию Лавриненко посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

«Народную славу он обрёл раньше. Истории о том, как советский танкист из засады расстреливал целые вражеские колонны, попадали в книги и прессу. А в наши дни они широко известны благодаря социальным сетям, хотя его имя при этом зачастую, к сожалению, забывают», — поделился Кнутов.

Надгробный памятник Дмитрию Лавриненко. Установлен на братской могиле в районе села Деньково Волоколамского района Московской области

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Военный историк Михаил Барятинский считает высокую награду Лавриненко абсолютно заслуженной.

«Дмитрий Лавриненко — талантливый тактик, танкист от Бога», — подчеркнул он.

По словам историка, Лавриненко получил хорошую подготовку в училище и полезный опыт во время походов на Западную Украину и в Бессарабию в 1939 и 1940 годах.

«Лавриненко был творческим человеком. Он разрабатывал собственную тактику: видел поле боя, тщательно продумывал свои шаги, а потом реализовывал запланированный сценарий», — отметил эксперт.

Как рассказал Кнутов, 52 подбитых танка сделали Дмитрия Лавриненко официально самым результативным танковым асом Красной армии, однако на самом деле он заслуживает ещё более высокого признания.