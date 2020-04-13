«Высокие лётно-технические характеристики»: какими возможностями обладает боевой самолёт Су-34

13 апреля 1990 года в небо поднялся прототип отечественного многофункционального боевого самолёта, получившего позже наименование Су-34. Новая машина должна была заменить в войсках фронтовой бомбардировщик Су-24. Создание самолёта затянулось из-за кризиса 1990-х годов, и конструкторы ОКБ Сухого смогли завершить работы лишь в 2000-е. В итоге Су-34 получил мощные двигатели, современное бортовое оборудование и ударное вооружение. Самолёт способен поражать самые разнообразные цели. По мнению экспертов, детище российских конструкторов — универсальная боевая машина, позволяющая ВКС выполнять задачи за тысячи километров от места взлёта.

30 лет назад состоялся первый полёт прототипа фронтового истребителя-бомбардировщика Су-27ИБ, получившего впоследствии обозначение Су-34 (в экспортной модификации — Су-32). Машина поднялась в воздух с аэродрома Лётно-исследовательского института имени М.М. Громова (Жуковский). Пилотировал самолёт заслуженный лётчик-испытатель СССР Анатолий Иванов.

«Умудрялись попадать в «тачанку»

Разработка Су-34 стартовала в соответствии с постановлением Совета министров СССР от 19 июня 1986 года. Самолёт создавался на базе новейшего на тот момент тяжёлого истребителя Су-27. Генеральным конструктором машины был назначен Михаил Симонов (1929—2011), главным конструктором — Роллан Мартиросов (1935—2020).

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Из-за «горбатой» и приплюснутой в основании формы кабины Су-34 получил название «Утёнок». Новый самолёт разрабатывался на замену тактического фронтового бомбардировщика Су-24, предназначенного для нанесения ударов в любых метеоусловиях.

В феврале 1992 года Су-34 продемонстрировали публике на выставке военной техники стран СНГ в белорусских Мачулищах. Весной 1995 года российская машина приняла участие в международном салоне в Ле Бурже под шифром Su-32FN.

Несмотря на объективные трудности, связанные с распадом СССР и экономическим кризисом в стране, конструкторы ОКБ продолжали работы над машиной, рассчитывая на запуск серийного производства. Незадолго до презентации в Ле Бурже, 28 декабря 1994 года, со взлётно-посадочной полосы Новосибирского авиазавода им. В.П. Чкалова поднялся в небо первый серийный образец Су-34.

Однако конструкторам не удалось реализовать амбициозные для 1990-х годов планы. В условиях отсутствия спроса предприятие смогло выпустить только четыре самолёта установочной серии. Вторую жизнь «Утёнок» получил в середине 2000-х, когда интерес к нему проявило Минобороны РФ.

Официальная передача ВВС России первых двух серийных Су-34 состоялась 15 декабря 2006 года на аэродроме Новосибирского авиазавода. В 2008 году ОКБ получило от военных контракт на поставку 32 машин. Параллельно продолжались опытная эксплуатация и государственные испытания Утёнка. На вооружение Су-34 был принят 20 марта 2014 года.

В августе 2008 года экипажи Су-34 приняли участие в югоосетинском конфликте, а осенью 2015 года были отправлены в Сирию. По словам командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина, принимавшего участие в операции в САР, самолёт прекрасно проявил себя в борьбе с террористами.

«Как участник операции в Сирии, скажу, что наши Су-34 хорошо себя зарекомендовали. С высоты 6 тыс. метров (лётчики. — RT) умудрялись попадать в «тачанку» (пикап, на котором устанавливаются зенитное вооружение или пулемёт. — RT) террористов», — рассказал журналистам Лапин в марте прошлого года.

Маневрировать под огнём противника

Су-34 — многофункциональный двухместный самолёт, предназначенный для уничтожения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО, а также для проведения разведки и постановки помех. Все эти боевые задачи Утёнок может выполнять на значительном удалении от аэродрома базирования.

Взлётная масса Су-34 составляет 38,2 т, максимальный запас топлива во внутренних баках — 12,1 т, боевая нагрузка — 8 т, практический потолок — 15 км, дальность полёта без дозаправки — 4 тыс. км. Благодаря двум турбореактивным двигателям АЛ-31Ф самолёт способен развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч.

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«Тяга двигателей на режиме «полный форсаж» составляет 12500 кгс (килограмм-сил. — RT), на режиме «максимал» — 7770 кгс. С целью повышения автономности базирования в состав силовой установки самолёта Су-32 включена вспомогательная силовая установка ТА-14-130-35, разработанная ОАО «НПП «Аэросила», — говорится в материалах Sukhoi.

Су-34 оснащён 12 точками подвески. Машина способна применять широкий арсенал средств поражения. Например, удары по воздушным целям осуществляются ракетами малой дальности класса «воздух — воздух» с инфракрасной головкой самонаведения (ГСН) Р-73Э и РВВ-МД и ракетами средней дальности класса «воздух — воздух» с активной радиолокационной ГСН РВВ-АЕ.

«Поражение надводных целей производится сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Х-31А и Х-31АД в количестве до 6 штук, а также дозвуковыми ракетами Х-35УЭ в количестве до 6 штук и Х-59МК — до 3 штук. Номенклатура управляемого оружия для уничтожения наземных целей представлена ракетами Х-38МЛЭ с лазерной головкой наведения (до 6 штук) и Х-59М2Э с телевизионно-командной системой наведения (до 3 штук)», — информирует компания Sukhoi.

Также Су-34 может применять корректируемые авиабомбы КАБ-500КР и КАБ-500ОД с телевизионной системой наведения и КАБ 500С-Э, оснащённые спутниковой системой наведения. Для поражения особо важных объектов предназначены КАБ-1500КР и КАБ-1500ЛГ-Ф-Э массой около 1,5 т.

На сайте Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) отмечается, что Су-34 по боевым возможностям относится к поколению самолётов 4+. Вооружение позволяет экипажу самолёта «вести прицельное бомбометание» и маневрировать под огнём противника.

Пилоты самолёта Су-34 на авиабазе Хмеймим

РИА Новости

© Дмитрий Виноградов

«Самолёт отличают высокие лётно-технические и манёвренные характеристики, прицельные системы большого радиуса действия, современная бортовая система связи и информационного обмена с наземными пунктами управления, сухопутными войсками и надводными кораблями, а также между самолётами», — считают специалисты ОАК.

Высокие боевые и эксплуатационные качества Су-34 привлекают потенциальных зарубежных покупателей. В ноябре 2019 года на международной выставке Dubai Airshow глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил журналистам, что компания уже получила заявки на экспортные поставки Утёнка. По его словам, «несколько партнёров даже летали на этих самолётах».

«Путь к заслуженному успеху»

В беседе с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин обратил внимание на то, что конструкторы оснастили Су-34 невероятно удобной для самолёта оперативно-тактической авиации кабиной. Она предназначена для комфортного размещения двух человек. Лётчики имеют возможность встать в полный рост, разогреть пищу и даже отдохнуть (в проходе между креслами можно организовать спальное место).

«Такая концепция кабины необходима для того, чтобы перебрасывать Су-34 за тысячи километров от места базирования. Лётчики могут находиться в пути до 10 часов. С учётом российских расстояний и в силу характера военных угроз это качество делает Су-34 по-настоящему уникальным самолётом», — подчеркнул Литовкин.

По мнению аналитика, одно из главных достоинств Утёнка — возможность уничтожать как крупные объекты, так и малоразмерные цели. Бронированная кабина и вооружение позволяют Су-34 в случае необходимости вести огонь у земли подобно штурмовику, говорит Литовкин.

В интервью RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что проект Су-34 проделал «долгий и сложный путь к заслуженному успеху». По его словам, в конце 1980-х годов инженеры ОКБ Сухого предложили оригинальную концепцию многофункционального боевого самолёта, а после кризисных 1990-х годов смогли адаптировать машину под требования Минобороны.