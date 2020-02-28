Умер главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

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Умер главный конструктор бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании «Сухой».
Умер главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

«В Москве на 85-м году жизни скончался главный конструктор фронтового бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов», — отмечается в сообщении.

Мартиросов пришёл работать в ОКБ Сухого в 1959 году после окончания Московского авиационного института имени Серго Орджоникидзе.

В 1991 году Мартиросов назначен на должность главного конструктора фронтового бомбардировщика Су-34. Под его непосредственным руководством разработаны и воплощены основные технические решения Су-34.

В начале января стало известно, что в возрасте 86 лет умер главный конструктор БМП-2 и БМП-3, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Александр Благонравов.

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