Умер главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

Умер главный конструктор бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании «Сухой».

«В Москве на 85-м году жизни скончался главный конструктор фронтового бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов», — отмечается в сообщении.

Мартиросов пришёл работать в ОКБ Сухого в 1959 году после окончания Московского авиационного института имени Серго Орджоникидзе.

В 1991 году Мартиросов назначен на должность главного конструктора фронтового бомбардировщика Су-34. Под его непосредственным руководством разработаны и воплощены основные технические решения Су-34.

В начале января стало известно, что в возрасте 86 лет умер главный конструктор БМП-2 и БМП-3, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Александр Благонравов.