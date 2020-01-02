Умер военный конструктор Александр Благонравов

Главный конструктор БМП-2 и БМП-3, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Александр Благонравов умер в возрасте 86 лет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя курганского Союза промышленников и предпринимателей Сергея Муратова.

«Он умер в ночь с 31 декабря на 1 января. Дата похорон пока неизвестна», — сказал Муратов.

Данную информацию подтвердило и правительство Курганской области на своей странице «ВКонтакте».

«Ушёл из жизни Александр Александрович Благонравов — почётный гражданин города Кургана и Курганской области, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, доктор технических наук... Губернатор Курганской области Вадим Шумков, правительство Курганской области выражают соболезнование семье и близким Благонравова», — указывается в сообщении.

Ранее президент Академии военных наук, советский военачальник и ветеран Великой Отечественной войны Махмут Гареев скончался в возрасте 96 лет.