Умер президент Академии военных наук Махмут Гареев

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Президент Академии военных наук, советский военачальник и ветеран Великой Отечественной войны Махмут Гареев скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщили в полномочном представительстве Татарстана в России.
Умер президент Академии военных наук Махмут Гареев
  • © tatmsk.tatarstan.ru

«Сегодня утром (25 декабря. — RT) скоропостижно ушёл из жизни выдающийся советский и российский военачальник, президент Академии военных наук, доктор военных и исторических наук, ветеран Великой Отечественной войны Махмут Ахметович Гареев», — говорится в сообщении пресс-службы.

О смерти Гареева сообщила его семья.

Махмут Гареев прослужил в армии более 50 лет. Во время Великой Отечественной войны он участвовал в битве под Москвой в 1941 году и в боевых действиях в составе Западного, 3-го Белорусского и 1-го Дальневосточного фронтов, получил несколько ранений, был контужен.

В послевоенные годы служил на командных и штабных должностях в Дальневосточном, Белорусском, Уральском военных округах, был главой штаба военного советника в Египте, а также занимал пост военного советника президента, верховного главнокомандующего ВС Афганистана.

В апреле стало известно о смерти героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны, участника Парада Победы на Красной площади Дмитрия Бакурова.

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