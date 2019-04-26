Умер Герой Советского Союза Дмитрий Бакуров

Короткая ссылка
Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны и участник Парада Победы на Красной площади в Москве 1945 года Дмитрий Бакуров умер в Новосибирске в возрасте 97 лет.
Умер Герой Советского Союза Дмитрий Бакуров
  • © Мэрия Новосибирска

Об этом сообщается на сайте правительства Новосибирской области.

«Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны 1941—1945 годов Дмитрий Алексеевич Бакуров скончался 26 апреля 2019 года на 98-м году жизни», — отмечается в сообщении.

Соболезнования в связи с кончиной Бакурова выразил губернатор Андрей Травников.

В октябре 2018 года сообщалось, что генерал-лейтенант Ашот Аматуни, последний из живших в Крыму Героев Советского Союза, умер в Симферополе на 95-м году жизни. На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 года Аматуни воевал под Сталинградом, освобождал Украину, Молдавию, Польшу, а также участвовал во взятии Берлина. Он был командиром танка, взвода и роты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить