Умер последний из живших в Крыму Герой СССР

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Генерал-лейтенант Ашот Аматуни, последний из живших в Крыму Героев Советского Союза, умер в Симферополе на 95-м году жизни. Об этом заявили в Крымском республиканском совете ветеранов.
Умер последний из живших в Крыму Герой СССР
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«Сегодня умер Ашот Апетович Аматуни, он был последним Героем Советского Союза, проживавшим на территории Крыма», — приводит ТАСС сообщение.

Свои соболезнования выразил глава республики Сергей Аксёнов.

«Невосполнимая потеря… выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Ашота Апетовича, разделяю постигшее вас горе», — написал он в Facebook.

На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 года Аматуни воевал под Сталинградом, освобождал Украину, Молдавию, Польшу, а также участвовал во взятии Берлина.

Он был командиром танка, взвода и роты.

27 февраля 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Ранее стало известно, что дважды Герой СССР лётчик-космонавт Владимир Ляхов умер в возрасте 76 лет.

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