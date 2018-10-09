Умер последний из живших в Крыму Герой СССР
- @aksenov.rk
«Сегодня умер Ашот Апетович Аматуни, он был последним Героем Советского Союза, проживавшим на территории Крыма», — приводит ТАСС сообщение.
Свои соболезнования выразил глава республики Сергей Аксёнов.
«Невосполнимая потеря… выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Ашота Апетовича, разделяю постигшее вас горе», — написал он в Facebook.
На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 года Аматуни воевал под Сталинградом, освобождал Украину, Молдавию, Польшу, а также участвовал во взятии Берлина.
Он был командиром танка, взвода и роты.
27 февраля 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Ранее стало известно, что дважды Герой СССР лётчик-космонавт Владимир Ляхов умер в возрасте 76 лет.