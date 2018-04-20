На 77-м году жизни скончался советский космонавт Владимир Ляхов

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Дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Владимир Ляхов умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте Центра подготовки космонавтов.
На 77-м году жизни скончался советский космонавт Владимир Ляхов
  • РИА Новости

«19 апреля 2018 года на 77-м году скоропостижно ушёл из жизни дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР, полковник Владимир Афанасьевич Ляхов», — говорится в сообщении.

Ляхов относился к одному из первых поколений советских космонавтов. На его счету три космических полёта общей продолжительностью более 333 суток. Также Ляхов совершил три выхода в открытый космос, которые в общей сложности длились 7 часов 8 минут.

Кроме того, он выполнял длительные космические полёты на орбитальные станции «Салют-6» и «Салют-7».

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