«Сила быстрого реагирования»: на что способны Воздушно-десантные войска России

2 августа исполняется 90 лет со дня создания ВДВ. Первоначально Воздушно-десантные части входили в состав ВВС, но позже стали самостоятельным родом войск. С советских времён «голубые береты» остаются элитным армейским формированием, которое отличается высочайшим уровнем подготовки и профессионализма. Сегодня ВДВ РФ оснащаются широким арсеналом разнообразных вооружений, что позволяет бойцам успешно действовать в различных регионах. Как отмечают эксперты, российским десантникам можно поручить самую сложную боевую задачу.

В воскресенье, 2 августа, профессиональный праздник отмечают военнослужащие Воздушно-десантных войск России. В текущем году есть особый повод для торжества — этому элитному роду российских ВС исполняется 90 лет.

Днём рождения крылатой пехоты принято считать высадку под Воронежем небольшого подразделения советских солдат, которая состоялась 2 августа 1930 года в рамках учений ВВС Московского военного округа. Однако де-факто история ВДВ началась несколько раньше.

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По информации Минобороны РФ, боевое крещение советские десантники прошли 13 апреля 1929 года. В этот день прибывшая на самолётах в район посёлка Гарм (Таджикистан) группа красноармейцев нанесла поражение отряду басмачей.

В целом в довоенный период применение крылатой пехоты носило экспериментальный характер. Тем не менее к концу 1933 года в составе Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) насчитывалось уже 29 авиадесантных батальонов и бригад. На тот момент эти войска ещё не были отдельным родом ВС и находились в подчинении Военно-воздушных сил.

Развитие ВДВ СССР сдерживало отсутствие специализированных вооружений и несовершенство транспортной авиации. Так, технику приходилось доставлять к месту назначения посадочным способом. Боевые машины и артиллерия перевозились на специальных подвесках под фюзеляжами самолётов, а малогабаритные грузы десантировались в мягких мешках.

По этой причине в годы Великой Отечественной войны корпуса крылатой пехоты использовались в основном как стрелковые части. За героизм на полях сражений всем воздушно-десантным соединениям были присвоены почётные наименования «гвардейских», а 296 бойцов получили звание Героя Советского Союза.

Десантники Красной армии

© Wikimedia commons

Масштабное техническое переоснащение ВДВ произошло уже в послевоенный период. «Голубые береты» получили специализированную авиадесантируемую военную технику и транспортные самолёты (Ан-12, Ан-22 и Ил-76). Также непрерывно совершенствовалась система боевой подготовки, что в конечном итоге позволило крылатой пехоте с честью выполнить возложенную на неё миссию в афганской кампании.

Колоссальный вклад в развитие боевой мощи советских «голубых беретов» внёс Василий Маргелов, возглавлявший десантные войска в 1954—1959 и 1961—1979 годах. Сейчас его имя носит Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, а кадровые военные и отставники продолжают в шутку расшифровывать аббревиатуру ВДВ как «войска дяди Васи».

«Выполнить самую сложную задачу»

Эксперты отмечают, что спустя 90 лет задачи Воздушно-десантных войск России существенно не поменялись. Как и прежде, крылатая пехота предназначена для захвата плацдарма и различных объектов в тылу противника. Переброска десантников на театр военных действий может осуществляться парашютным либо посадочным способом.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что на практике ВДВ может использоваться для нанесения неожиданного удара по незаконным вооружённым формированиям и объектам высокотехнологичного противника.

Аналитик подчеркнул, что Воздушно-десантные войска России продолжают лучшие советские воинские традиции. Служба в рядах «голубых беретов» по-прежнему престижна и накладывает особые профессиональные и морально-этические обязательства на десантников.

«Специфика службы «голубых беретов» заключается в том, что они всегда должны быть готовы ценой жизни выполнить самую сложную задачу, в том числе по уничтожению ядерного оружия неприятеля. Поэтому отбору в ВДВ, подготовке кадров и технической оснащённости уделяется такое большое внимание», — говорит Юрий Кнутов.

1 августа на военно-спортивном празднике по случаю 90-летия крылатой пехоты министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВДВ России представляют собой «высокомобильный род войск, оснащённый новейшим вооружением и техникой, способный оперативно выполнять задачи любой сложности».

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31 июля в интервью газете «Красная звезда» командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что в рамках гособоронзаказа «голубые береты» должны получить более 15 тыс. комплектов средств десантирования и свыше 600 единиц нового и модернизированного оружия.

«Прежде всего это ракетно-артиллерийское вооружение, боевые машины десанта и бронетранспортёры, средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — RT), техника связи и автоматизированные системы управления, беспилотные летательные аппараты, средства инженерного вооружения, техника тыла и медицинского обеспечения», — рассказал Сердюков.

Высокой оценки командующего крылатой пехотой удостоился авиадесантируемый автомобиль специального назначения «Тайфун-ВДВ» с колёсной формулой 4 х 4. Машина весит около 11 т и вмещает до восьми человек. Броня и конструкция автомобиля позволяют выдержать взрыв мощностью 6 кг тротила под колесом и до 4 кг тротила под днищем.

На «Тайфун-ВДВ» установлен дистанционно управляемый боевой модуль с автоматической 30-мм пушкой и модернизированным пулемётом Калашникова (ПКТМ) калибра 7,62 мм. Серийные поставки этих машин «голубым беретам» могут начаться уже в следующем году.

Бронемашины ВДВ перед погрузкой на самолёты транспортной авиации

© Министерство обороны РФ

В плановом порядке продолжается перевооружение Воздушно-десантных войск на боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортёры БТР-МДМ «Ракушка» и БТР-82АМ. Поставка этих образцов позволила существенно увеличить огневую мощь крылатой пехоты и повысить её мобильность.

Как сообщили ранее в Минобороны РФ, на основе «Ракушки» будет разработано целое семейство бронемашин, в состав которого войдут командно-штабные платформы, автомобили для связи и управления, а также медицинского и тылового обеспечения.

С учётом современных реалий

По мнению командования ВДВ, бронемашины, которые поступают в подразделения крылатой пехоты, превосходят по ряду показателей западную технику. В частности, одним из ключевых достоинств изделий российского оборонного комплекса является способность преодолевать водные преграды без предварительной подготовки.

В ближайшей перспективе помимо новой бронетехники ВДВ может получить 120-мм авиадесантируемое самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 «Лотос», которое разрабатывается конструкторами ЦНИИТОЧМАШ (Подольск) на замену различным модификациям комплекса 2С9 «Нона».

«Лотос» превзойдёт советского предшественника по дальности стрельбы (13 км против 8,8 км), скорости хода и уровню защищённости от поражения высокоточным оружием. Также САО нового поколения будет обладать более совершенным электронным оборудованием.

«Для нужд десантных войск разрабатывается и производится самая разнообразная техника с учётом реалий современного театра военных действий. Многие образцы уникальны, они не стоят на вооружении ни одной страны мира», — говорит Кнутов.

Аналогичной точки зрения придерживается военный эксперт Юрий Лямин. По его словам, широкий арсенал специализированной техники и индивидуальных вооружений позволяет ВДВ России успешно действовать в суровых и непривычных природно-климатических условиях.