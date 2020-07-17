«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего»: проверка боеготовности российских войск продлится до 21 июля

Владимир Путин распорядился провести внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, проверка проводится для оценки способности ВС РФ обеспечить безопасность на юго-западе страны, а также для подготовки к учению «Кавказ-2020». В операции примут участие почти 150 тыс. человек, более 26 тыс. единиц вооружения и военной техники, свыше 400 летательных аппаратов и более 100 кораблей. Проверка завершится 21 июля.

В России объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты. Как сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, такое решение принял президент РФ Владимир Путин.

«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов», — говорится в обращении главы оборонного ведомства.

Министр уточнил, что проверка войск проводится для оценки способности ВС РФ обеспечить безопасность на юго-западе страны, где сохраняется угроза террористического характера, а также для подготовки к учениям «Кавказ-2020».

В ходе проверки планируется провести более 50 учений тактического уровня. В процессе задействуют 35 полигонов и учебных полей, а также 17 морских полигонов в акваториях Чёрного и Каспийского морей.

В общей сложности в проверке должны принять участие 149 755 человек, 26 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

Шойгу о внезапной проверке боеготовности российской армии

«В рамках учений и контрольных занятий предусмотреть реализацию программ боевой подготовки и слаживания. Результаты проведённых учебных мероприятий учесть в определении оценки состояния уровня подготовки объединений, соединений, воинских частей при их допуске на стратегическое учение «Кавказ-2020», — указал Шойгу.

Министр распорядился обеспечить следование всем требованиям безопасности на всех этапах проверки, а также исключить случаи нанесения ущерба госсобственности. Помимо этого, он призвал не допустить отрицательного воздействия на природную среду.

Шойгу также указал, что для выполнения поставленных задач Генеральному штабу поручено сформировать рабочие группы для проверки органов военного управления, войск и сил.

Руководство подготовкой объединений, соединений и воинских частей к практическому выполнению учебно-боевых задач поручено главнокомандующим видами вооружённых сил, командующему ВДВ и руководителям центральных органов военного управления.

«Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 года», — отметили в Минобороны.

Напомним, что учения «Кавказ-2020» запланированы на сентябрь 2020 года. В ходе их анонса в декабре 2019 года Шойгу назвал предстоящие учения «важнейшим мероприятием боевой подготовки ВС России».

Впоследствии некоторые подробности манёвров привёл замглавы Минобороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров. Он назвал «Кавказ-2020» главным мероприятием боевой учёбы в 2020 году и добавил, что при подготовке к нему «будут последовательно усложняться учебно-боевые задачи привлекаемых войск и сил».

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Как пояснил Евкуров, в рамках подготовки к учениям запланирован комплекс специальных учений в войсках. «Кульминацией стратегического учения станут практические действия войск в сентябре», — добавил замминистра обороны России.

Проверка войск в 2020 году

Ранее в этом году состоялась проверка готовности вооружённых сил к локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением вирусных инфекций. Комплекс соответствующих мероприятий прошёл на полигонах в Западном и Центральном военных округах.

Провести такую проверку поручил Владимир Путин. В соответствии с решением главнокомандующего, проверка затронула органы военного управления, соединения, воинские части Западного и Центрального военных округов, ВКС России, РВСН, подразделения войск РХБЗ, инженерные войска и отдельные организаций медицинского обеспечения.

В оборонном ведомстве рассказали, что цель тренировок — отработать комплекс «карантинных и лечебных мероприятий, а также дезинфекции местности и объектов». В учениях приняли участие подразделения воздушно-космических сил, ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения.

В процессе проверки военнослужащие отработали лечебно-эвакуационные задачи, санитарно-противоэпидемические мероприятия, а также меры по организации проживания и питания в полевых условиях.

Кроме того, в ходе проверки был проведён анализ транспортных возможностей военного ведомства по перевозке необходимых сил и средств в удалённые районы «для оказания помощи больным и выполнения комплекса карантинных и лечебных мероприятий».