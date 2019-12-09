Учения «Кавказ-2020» пройдут в сентябре 2020 года

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что проведение стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» запланировано на сентябрь 2020 года.

«Важнейшим мероприятием боевой подготовки ВС России станут запланированные на сентябрь 2020 года стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020», — цитирует ТАСС Шойгу.

Он сообщил, что в новом учебном году запланировано более 4800 учений различного масштаба и свыше 9 тыс. практических мероприятий боевой учёбы.

Министр рассказал, что основное внимание намерены уделить внедрению опыта современной вооружённой борьбы и стимулированию командиров к нестандартному решению поставленных задач.

Он подчеркнул, что «строгое выполнение планов подготовки позволит поддерживать высокий уровень боеспособности войск, обеспечивать национальные интересы и адекватно реагировать на возможные обострения военно-политической обстановки на любом стратегическом направлении».

Ранее ФАН сообщало, что атомная подводная лодка Тихоокеанского флота «Кузбасс» в рамках учений у берегов Камчатки атаковала субмарину условного противника.