В Минобороны назвали самые масштабные командные учения в 2020 году
«Главным мероприятием боевой учёбы в 2020 году станет стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020», при подготовке к которому будут последовательно усложняться учебно-боевые задачи привлекаемых войск и сил», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».
По словам Евкурова, в рамках подготовки к учениям запланирован комплекс специальных учений в войсках.
«Кульминацией стратегического учения станут практические действия войск в сентябре», — добавил замминистра обороны России.
Ранее «Крыминформ» передавал, что армейский корпус Черноморского флота провёл учение по отражению нападения диверсионной группы условного противника.