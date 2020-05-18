В Минобороны назвали самые масштабные командные учения в 2020 году

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Стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020», запланированные в сентябре, станут самым масштабным мероприятием боевой подготовки в текущем году, сообщил замглавы Минобороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

«Главным мероприятием боевой учёбы в 2020 году станет стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020», при подготовке к которому будут последовательно усложняться учебно-боевые задачи привлекаемых войск и сил», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

По словам Евкурова, в рамках подготовки к учениям запланирован комплекс специальных учений в войсках.

«Кульминацией стратегического учения станут практические действия войск в сентябре», — добавил замминистра обороны России.

Ранее «Крыминформ» передавал, что армейский корпус Черноморского флота провёл учение по отражению нападения диверсионной группы условного противника.

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