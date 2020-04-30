Армейский корпус ЧФ провёл учения в Симферополе

Короткая ссылка
Армейский корпус Черноморского флота провёл учение по отражению нападения диверсионной группы условного противника.
Армейский корпус ЧФ провёл учения в Симферополе
  • РИА Новости

Как сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва, учения прошли на территории филиала военно-морского клинического госпиталя.

«По замыслу учения, условный противник предпринял попытку проникновения на территорию госпиталя с целью его захвата. После получения сигнала тревоги дежурное подразделение армейского корпуса ЧФ оперативно прибыло к месту обнаружения «диверсантов», — отметил Рулёв.

Он уточнил, что во время учений военнослужащие дежурного подразделения провели разведку и блокировали диверсионную группу условного противника до прибытия отряда усиления.

Ранее, как сообщало издание «ПолитЭксперт», авиация Балтийского флота отработала удары по надводным целям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить