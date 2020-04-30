Армейский корпус ЧФ провёл учения в Симферополе

Армейский корпус Черноморского флота провёл учение по отражению нападения диверсионной группы условного противника.

Как сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва, учения прошли на территории филиала военно-морского клинического госпиталя.

«По замыслу учения, условный противник предпринял попытку проникновения на территорию госпиталя с целью его захвата. После получения сигнала тревоги дежурное подразделение армейского корпуса ЧФ оперативно прибыло к месту обнаружения «диверсантов», — отметил Рулёв.

Он уточнил, что во время учений военнослужащие дежурного подразделения провели разведку и блокировали диверсионную группу условного противника до прибытия отряда усиления.

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