Армейский корпус ЧФ провёл учения в Симферополе
- РИА Новости
Как сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва, учения прошли на территории филиала военно-морского клинического госпиталя.
«По замыслу учения, условный противник предпринял попытку проникновения на территорию госпиталя с целью его захвата. После получения сигнала тревоги дежурное подразделение армейского корпуса ЧФ оперативно прибыло к месту обнаружения «диверсантов», — отметил Рулёв.
Он уточнил, что во время учений военнослужащие дежурного подразделения провели разведку и блокировали диверсионную группу условного противника до прибытия отряда усиления.
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