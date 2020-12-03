«Традиционная тема»: зачем разведка США заявила о попытках Китая оказать влияние на администрацию Байдена

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Александр Карпов, Алёна Медведева
Китай прилагает усилия по оказанию влияния на потенциальных сотрудников администрации избранного президента США Джо Байдена. Об этом заявил глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина. Он также отметил, что контрразведка ведёт разъяснительную работу с окружением Байдена по этому поводу. Ранее Трамп подчёркивал, что в случае победы демократа на выборах КНР может получить контроль над США. Байден, в свою очередь, уже подчеркнул, что пока не планирует отменять санкции и тарифы, действующие в отношении Пекина. Эксперты называют тезисы о внешнем «вмешательстве» традиционной темой американской политики. Аналитики сомневаются, что после инаугурации Байдена политика Вашингтона в отношении Пекина существенно изменится.
«Традиционная тема»: зачем разведка США заявила о попытках Китая оказать влияние на администрацию Байдена
  • Джо Байден
  • AFP
  • © Peter PARKS

Китай усилил попытки оказать влияние на администрацию избранного президента Джо Байдена. Об этом заявил директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина.

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«Мы также наблюдаем прогнозировавшийся ранее всплеск. Мы предсказывали, что Китай теперь перенаправит вектор своих кампаний по оказанию влияния на новую администрацию Байдена. И мы видим, что это пагубное иностранное влияние, расширенное дипломатическое давление «на стероидах» разворачивается по всей стране и мишенью оказываются не только те, кто заступает в новую администрацию, но и их окружение», — подчеркнул Эванина в ходе онлайн-мероприятия НКО Институт Аспена (Aspen Institute).

По его мнению, в связи с этим важно обратить внимание на секретные брифинги разведки, которые Байден будет получать как избранный президент.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы новая администрация понимала суть подобного влияния, знала, как оно выглядит, каково на вкус, как ощущается, и могла его распознать», — отметил чиновник.

На этом же мероприятии выступал помощник генпрокурора США по нацбезопасности Джон Демерс, который призвал новую администрацию сохранять бдительность в отношении иностранного влияния. Он сослался на опыт, полученный после «вмешательства» России в выборы 2016 года.

«Традиционная тема»

Напомним, Дональд Трамп неоднократно подчёркивал, что, по его мнению, Джо Байден не будет отстаивать интересы США в отношениях с Китаем. Накануне выборов в своём Twitter республиканец написал, что, если его соперник займёт пост главы государства, КНР «завладеет» Америкой.

Кроме того, сам президент и его избирательный штаб продвигали предположения о том, что Пекин якобы может влиять на Байдена через его сына Хантера, у которого есть связи с китайскими компаниями. Так, в апреле команда Трампа выпустила предвыборный ролик, в котором демонстрировались кадры визита в Пекин Джо и Хантера Байденов в 2013 году. Подпись к нему гласила, что Байден «защищает инвестиции».

  • Джо Байден во время визита в Китай в 2013 году
  • Reuters
  • © How Hwee Young/Pool

В конце октября в эфире телеканала Fox News выступил деловой партнёр семьи Байден Тони Бобулински, который заявил, что Джо Байден якобы был в курсе деловых связей своего сына Хантера с компанией CEFC China Energy.

Бобулински утверждал, что Хантеру Байдену предлагали гонорар $10 млн в год только за возможность быть представленными его отцу.

Стоит отметить, что Байден-старший отрицает такого рода обвинения, а каких-либо официальных подтверждений упомянутых фактов представлено не было.

Аналитики, в свою очередь, отмечают, что обвинения против Байдена в его предполагаемых связях с Китаем — «традиционная тема для политической культуры США». Эксперты напоминают, что Демпартия в своё время использовала аналогичные инструменты в борьбе с Трампом.

«Власти всегда ищут следы некоего внешнего вмешательства, поскольку это самый лёгкий способ переключить внимание населения с собственных проблем на внешнюю угрозу, например Россию или КНР», — подчеркнул в разговоре с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Суть останется такой же»

Отношения США и Китая начали меняться ещё при Бараке Обаме, однако кризисного пика они достигли уже при Трампе, который активно вводил против КНР новые санкции и торговые пошлины.

В 2018 году Пентагон опубликовал «Национальную оборонную стратегию США», в которой главными угрозами Вашингтону в контексте соперничества великих держав были обозначены Китай и Россия. Однако минувшим летом глава американского оборонного ведомства Марк Эспер особо отметил КНР как самого опасного военного соперника Америки и поручил Национальному университету обороны посвятить 50% учебного плана Китаю.

  • Белый дом
  • Reuters
  • © Tom Brenner

В то же время подогревались и антикитайские настроения в американском обществе. Так, директор ФБР Кристофер Рэй в ходе выступления в Гудзонском институте заявил, что КНР якобы крадёт личные данные американских граждан, а более половины из 5 тыс. активных расследований ФБР по вопросам контрразведки так или иначе относятся к Китаю.

После того как победителем на президентских выборах в США был объявлен Джо Байден, появился шанс, что конфронтационный курс по отношению к Пекину может измениться, отмечают политологи.

Так, в МИД КНР выразили надежду, что Вашингтон будет сотрудничать с Пекином и придерживаться принципа взаимоуважения.

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«Нам нужно сотрудничество, у нас большое пространство для сотрудничества. У нас есть разногласия, но их надо регулировать и контролировать, содействовать тому, чтобы китайско-американские отношения шли по правильной колее», — приводит РИА Новости слова замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэня.

Дипломат добавил, что позиция Китая относительно отношений с Соединёнными Штатами «ясная и последовательная».

«Мы считаем, что, несмотря на существование определённых противоречий и разногласий, у нас широкий спектр общих интересов», — сказал он.

В свою очередь, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер посоветовал администрации кандидата на пост президента Джо Байдена как можно скорее наладить отношения с Китаем.

«Если не будет какой-то основы для кооперации, мир скатится к катастрофе, сопоставимой с Первой мировой войной», — сказал бывший госсекретарь во время открытия форума Bloomberg New Economy Forum.

Он добавил, что из-за развития военных технологий подобный кризис в настоящий момент было бы гораздо труднее контролировать, чем раньше.

«Америка и Китай сейчас всё больше склоняются к конфронтации и проводят свою дипломатию в конфронтационном ключе», — сказал Киссинджер, подчеркнув, что кризис может «выйти за рамки риторики и перейти в настоящий военный конфликт».

Стоит отметить, что, будучи главой Госдепа в администрации Ричарда Никсона, Киссинджер принимал участие в налаживании дипломатических и торговых отношений между США и Китаем.

Однако, как уже успел заявить Джо Байден, пока что курс Вашингтона в отношении Пекина останется без изменений. Демократ подчеркнул, что пока намерен оставить в силе 25%-ные тарифы, действующие в отношении почти половины китайского импорта в США, и договорённости о приобретении КНР американских товаров на $200 млрд для выравнивания торгового баланса.

В свою очередь, эксперты считают, что Байден не рассматривает Китай в качестве экзистенциальной угрозы и поэтому вполне может переключиться на выстраивание диалога с Пекином.

«Однако вряд ли Байден при этом откажется от политики сдерживания», — говорит Блохин.

Аналогичной точки зрения придерживается старший научный сотрудник ВШЭ Василий Кашин. С его точки зрения, чтобы избежать обвинений в ангажированности в пользу Китая, Байден, скорее всего, продолжит курс давления на Пекин.

«Курс в отношении Китая начал менять ещё Обама, при котором начали прорабатываться первые шаги по усилению военного, экономического и политического давления на КНР. На тот период американская внутренняя политика не находилась в кризисе, поэтому меры готовились планомерно, их пытались согласовывать с союзниками. После того как в Белый дом пришёл Трамп, он некоторые программы своего предшественника отбросил, а всё, что связано с военным давлением, довёл до предела. Думаю, что Байден продолжит политику давления на Китай. Может измениться её стиль, например будет меньше резких заявлений, но суть останется примерно такой же», — спрогнозировал Кашин.

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