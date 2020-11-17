Киссинджер посоветовал администрации США наладить отношения с Китаем

Короткая ссылка
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер посоветовал администрации кандидата на пост президента Джо Байдена как можно скорее наладить отношения с Китаем, сообщает Bloomberg.
Киссинджер посоветовал администрации США наладить отношения с Китаем
  • Reuters

По мнению Киссинджера, в противном случае есть риск возникновения кризиса, который может перерасти в военный конфликт.

«Если не будет какой-то основы для кооперации, мир скатится к катастрофе, сопоставимой с Первой мировой войной», — сказал бывший госсекретарь во время открытия форума Bloomberg New Economy Forum.

Он добавил, что из-за современных военных технологий подобный кризис было бы гораздо труднее контролировать, чем ранее.

«Америка и Китай сейчас все больше склоняются к конфронтации и проводят свою дипломатию в конфронтационном ключе», — сказал Киссинджер, подчеркнув, что кризис может «выйти за рамки риторики и перейти в настоящий военный конфликт».

Ранее в китайском МИД выразили надежду, что администрация США после подведения итогов президентских выборов будет сотрудничать с Пекином и придерживаться принципа взаимоуважения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить