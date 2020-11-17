Киссинджер посоветовал администрации США наладить отношения с Китаем
- Reuters
По мнению Киссинджера, в противном случае есть риск возникновения кризиса, который может перерасти в военный конфликт.
«Если не будет какой-то основы для кооперации, мир скатится к катастрофе, сопоставимой с Первой мировой войной», — сказал бывший госсекретарь во время открытия форума Bloomberg New Economy Forum.
Он добавил, что из-за современных военных технологий подобный кризис было бы гораздо труднее контролировать, чем ранее.
«Америка и Китай сейчас все больше склоняются к конфронтации и проводят свою дипломатию в конфронтационном ключе», — сказал Киссинджер, подчеркнув, что кризис может «выйти за рамки риторики и перейти в настоящий военный конфликт».
Ранее в китайском МИД выразили надежду, что администрация США после подведения итогов президентских выборов будет сотрудничать с Пекином и придерживаться принципа взаимоуважения.