Киссинджер посоветовал администрации США наладить отношения с Китаем

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер посоветовал администрации кандидата на пост президента Джо Байдена как можно скорее наладить отношения с Китаем, сообщает Bloomberg.

По мнению Киссинджера, в противном случае есть риск возникновения кризиса, который может перерасти в военный конфликт.

«Если не будет какой-то основы для кооперации, мир скатится к катастрофе, сопоставимой с Первой мировой войной», — сказал бывший госсекретарь во время открытия форума Bloomberg New Economy Forum.

Он добавил, что из-за современных военных технологий подобный кризис было бы гораздо труднее контролировать, чем ранее.

«Америка и Китай сейчас все больше склоняются к конфронтации и проводят свою дипломатию в конфронтационном ключе», — сказал Киссинджер, подчеркнув, что кризис может «выйти за рамки риторики и перейти в настоящий военный конфликт».

Ранее в китайском МИД выразили надежду, что администрация США после подведения итогов президентских выборов будет сотрудничать с Пекином и придерживаться принципа взаимоуважения.