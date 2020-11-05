В МИД Китая выразили надежду на сотрудничество с США после выборов

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В китайском МИД выразили надежду, что администрация США после подведения итогов президентских выборов будет сотрудничать с Пекином и придерживаться принципа взаимоуважения. Об этом заявил замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.
В МИД Китая выразили надежду на сотрудничество с США после выборов
  • © REUTERS/Jorge Cabrera

«Нам нужно сотрудничество, у нас большое пространство для сотрудничества, у нас есть разногласия, но их надо регулировать и контролировать, содействовать тому, чтобы китайско-американские отношения шли по правильной колее», — приводит его слова РИА Новости.

Дипломат добавил, что позиция Китая относительно китайско-американских отношений «ясная и последовательная».

«Мы считаем, что, несмотря на существование определённых противоречий и разногласий, у нас широкий спектр общих интересов», — сказал он.

В августе президент США Дональд Трамп заявил, что Китай завладеет Соединёнными Штатами, если кандидат от демократов Джо Байден победит на президентских выборах.

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