Байден назвал Китай основным конкурентом США

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Президент США Джо Байден назвал Китай основным конкурентом Соединённых Штатов. Соответствующее заявление он сделал, выступая с программной речью по внешней политике в Госдепартаменте.
Байден назвал Китай основным конкурентом США
  • Reuters

«Мы напрямую буду иметь дело с вызовами, которые представляет для нашего процветания, безопасности и демократии наш наиболее серьёзный конкурент — Китай», — сказал американский лидер.

Он пообещал бороться со «злоупотреблениями» КНР в экономике, противостоять его «агрессивным действиям», дать отпор «атакам на права человека и интеллектуальную собственность».

При этом Байден отметил, что Вашингтон готов работать с Пекином, когда это в американских интересах.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал отношения страны с Китаем.

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