В МИД Франции заявили о долгосрочном глубоком кризисе в отношениях с Австралией

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Отношения Франции и Австралии будут находиться в долгосрочном глубоком кризисе. Об этом говорится в сообщении французского МИД.
В МИД Франции заявили о долгосрочном глубоком кризисе в отношениях с Австралией
  • Reuters

«Глубокий кризис доверия, вызванный австралийским решением, будет долгим, его урегулирование потребует конкретных шагов», — приводит ТАСС фрагмент заявления.

Дипломаты отметили, что после отзыва посла из Австралии были «проведены основательные консультации».

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в настоящее время отношения Парижа и Вашингтона переживают серьёзный кризис.

16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.

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