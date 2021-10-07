В МИД Франции заявили о долгосрочном глубоком кризисе в отношениях с Австралией

Отношения Франции и Австралии будут находиться в долгосрочном глубоком кризисе. Об этом говорится в сообщении французского МИД.

Reuters

«Глубокий кризис доверия, вызванный австралийским решением, будет долгим, его урегулирование потребует конкретных шагов», — приводит ТАСС фрагмент заявления. Дипломаты отметили, что после отзыва посла из Австралии были «проведены основательные консультации». Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в настоящее время отношения Парижа и Вашингтона переживают серьёзный кризис. 16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.