Глава МИД Франции заявил о серьёзном кризисе в отношениях с США
- Reuters
«На данном этапе я могу сказать, что кризис, который мы сейчас переживаем, серьёзный. Он не закончился только потому, что диалог возобновился. Он будет продолжаться, а чтобы из него выйти, нужны будут серьёзные действия, а не слова», — сообщил он на заседании комиссии французского сената по международным делам.
Ранее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция отзывает в Париж для консультаций своих послов в США и Австралии из-за создания альянса AUKUS.
Позднее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что посол страны возвращается в США «с ясным переговорным мандатом».
16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.