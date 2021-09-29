Глава МИД Франции заявил о серьёзном кризисе в отношениях с США

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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в настоящее время отношения Парижа и Вашингтона переживают серьёзный кризис.
Глава МИД Франции заявил о серьёзном кризисе в отношениях с США
  • Reuters

«На данном этапе я могу сказать, что кризис, который мы сейчас переживаем, серьёзный. Он не закончился только потому, что диалог возобновился. Он будет продолжаться, а чтобы из него выйти, нужны будут серьёзные действия, а не слова», — сообщил он на заседании комиссии французского сената по международным делам.

Ранее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция отзывает в Париж для консультаций своих послов в США и Австралии из-за создания альянса AUKUS.

Позднее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что посол страны возвращается в США «с ясным переговорным мандатом».

16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.

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