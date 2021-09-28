Макрон объявил о возвращении посла в США 29 сентября

Короткая ссылка
Французский посол Филипп Этьен вернётся в США в среду, 29 сентября. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон объявил о возвращении посла в США 29 сентября
  • © AP

«Посол Франции вернётся в Вашингтон завтра с ясным переговорным мандатом, чтобы обсудить условия возобновления сотрудничества», — приводит ТАСС его слова.

Ранее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция отзывает в Париж для консультаций своих послов в США и Австралии из-за создания альянса AUKUS.

16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить