Макрон объявил о возвращении посла в США 29 сентября
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«Посол Франции вернётся в Вашингтон завтра с ясным переговорным мандатом, чтобы обсудить условия возобновления сотрудничества», — приводит ТАСС его слова.
Ранее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция отзывает в Париж для консультаций своих послов в США и Австралии из-за создания альянса AUKUS.
16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.