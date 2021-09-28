Макрон объявил о возвращении посла в США 29 сентября

Французский посол Филипп Этьен вернётся в США в среду, 29 сентября. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Посол Франции вернётся в Вашингтон завтра с ясным переговорным мандатом, чтобы обсудить условия возобновления сотрудничества», — приводит ТАСС его слова.

Ранее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция отзывает в Париж для консультаций своих послов в США и Австралии из-за создания альянса AUKUS.

16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.