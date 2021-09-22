Посол Франции вернётся в США на следующей неделе
- Reuters
«Президент Макрон решил, что французский посол вернётся в Вашингтон на следующей неделе. Он начнёт интенсивную работу с высокопоставленными чиновниками США», — говорится в сообщении.
Ранее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция отзывает в Париж для консультаций своих послов в США и Австралии из-за создания альянса AUKUS.
16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.