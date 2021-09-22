Макрон проведёт разговор с Байденом 22 сентября

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Президент Франции Эммануэль Макрон проведёт в среду, 22 сентября, разговор с лидером США Джо Байденом.
Макрон проведёт разговор с Байденом 22 сентября
  • Reuters

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на представителя кабмина Франции Габриэля Атталя.

Он отметил, что в ходе разговора стороны намерены прояснить, при каких условиях было принято решение Австралии по подлодкам.

Обострение отношений Франции и США произошло после того, как Австралия заключила партнёрство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. 

17 сентября Франция отозвала в Париж для консультаций своих послов в США и Австралии из-за создания альянса AUKUS.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение о разрыве контракта ударом в спину.

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