Макрон проведёт разговор с Байденом 22 сентября

Президент Франции Эммануэль Макрон проведёт в среду, 22 сентября, разговор с лидером США Джо Байденом.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на представителя кабмина Франции Габриэля Атталя.

Он отметил, что в ходе разговора стороны намерены прояснить, при каких условиях было принято решение Австралии по подлодкам.

Обострение отношений Франции и США произошло после того, как Австралия заключила партнёрство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.

17 сентября Франция отозвала в Париж для консультаций своих послов в США и Австралии из-за создания альянса AUKUS.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение о разрыве контракта ударом в спину.