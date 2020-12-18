Заокеанские амбиции: почему США считают Россию и Китай угрозой своим интересам на море

Россия и Китай «угрожают интересам США». Об этом говорится в совместном докладе ВМС США, Береговой охраны и Корпуса морской пехоты. Авторы документа призывают к противодействию Москве и Пекину, иначе, по их мнению, в ближайшие десять лет Военно-морские силы не смогут обеспечивать превосходство Вашингтона на море. Эксперты отмечают, что в настоящий момент Соединённые Штаты пытаются обозначить себя как ведущую морскую державу. При этом, по мнению аналитиков, американской стороне будет сложно противостоять РФ и КНР, которые существенно развили свой военно-технический потенциал.

Главными угрозами для американского доминирования на море являются Россия и Китай. Об этом говорится в совместном докладе ВМС, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны США.

«Ревизионистские действия Китая и России на море угрожают интересам США, ослабляют союзы и партнёрства, а также подрывают свободный и открытый международный порядок. Кроме того, агрессивное наращивание и модернизация военно-морских сил Китая и России нивелируют военные преимущества США. Если не противодействовать данным тенденциям, то в ближайшие десять лет ВМС США окажутся не в состоянии обеспечивать наше превосходство на море и защищать наши национальные интересы», — утверждают авторы доклада.

В документе отмечается, что морские силы Соединённых Штатов ежедневно встречают китайские или российские военные корабли и самолёты, что, по мнению авторов доклада, свидетельствует о возросшей агрессии с их стороны. Американские военные также предположили, что в случае конфликта КНР и РФ могут попытаться «захватить территории». Впрочем, о чём именно идёт речь, авторы доклада не уточнили.

«В случае конфликта Китай и Россия, скорее всего, попытаются захватить территории прежде, чем США с союзниками смогут организовать эффективные ответные меры, и тем самым поставят их перед свершившимся фактом. И Китай, и Россия поддерживают данный подход посредством вложений в сети по противодействию вмешательству. Обе страны пытаются избавиться от бремени эскалации, размещая на аннексированных территориях высокоточное вооружение дальнего действия, и сделать военный ответ на вторжение непропорционально дорогостоящей мерой», — говорится в документе.

Для сохранения стратегического преимущества США планируют создать интегрированные морские силы с участием всех родов войск, усилить взаимодействие с союзниками и контроль за критически важными участками как открытого моря, так и прибрежных пространств.

Кроме того, американские силы будут действовать более решительно в контексте своих повседневных операций, отмечается в докладе.

Также США намерены модернизировать свои ВМС, нарастив количество малых манёвренных кораблей, а также беспилотных судов.

Напомним, что в октябре этого года занимавший на тот момент пост главы Пентагона Марк Эспер заявил, что к 2045 году Соединённые Штаты должны увеличить численность стоящих на вооружении кораблей и подводных лодок до 500 единиц. По словам экс-главы американского оборонного ведомства, это нужно для того, чтобы противостоять Китаю и России.

Территориальный вопрос

За последние несколько лет США активно выдвигали в адрес Китая и России претензии, связанные с судоходством и влиянием на морском пространстве.

Так, предметом спора между Вашингтоном и Пекином стала территориальная принадлежность акватории Южно-Китайского моря и находящейся в ней группы Парасельских островов, а также архипелаг Спратли. На эти территории претендуют КНР и сразу несколько стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Группа американских кораблей в Южно-Китайском море

© REUTERS/US Navy/Seaman Apprentice Carla Ocampo

Эти острова располагаются вблизи важных морских транспортных путей, а на шельфе их архипелагов были обнаружены крупные запасы углеводородов.

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КНР установила контроль над Парасельскими островами в середине 1970-х годов, а над архипелагом Спратли — в конце 1980-х. В 1992 году был принят закон КНР «О территориальных водах и прилегающих к ним зонах», который предусматривает суверенитет Пекина над всеми островами Южно-Китайского моря. С 2013 года КНР проводит работы по созданию искусственных островов в регионе, а также разворачивает там свои вооружённые силы.

США не выступают участниками территориального спора, однако активно поддерживают в нём страны АСЕАН. Вашингтон регулярно направляет в акваторию свои корабли под предлогом приверженности принципу свободного судоходства.

Кроме того, Соединённые Штаты поддерживают Тайвань, куда также регулярно направляют свои военные суда и где проводят военно-морские учения. Подобные действия КНР расценивает как посягательство на свой суверенитет.

Арктический рубеж

В свою очередь, в отношении России американская сторона активно оспаривает освоение Москвой арктического пространства и Северного морского пути. В 2018 году командующий Береговой охраной США адмирал Пол Цукунфт обозначил позицию американской стороны касательно принадлежности Северного морского пути. Он подчеркнул, что СМП должен быть международной транспортной артерией, а не находиться под контролем РФ.

Затем в 2019 году госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон усилит своё присутствие в Арктике для противодействия «дестабилизирующей активности» со стороны РФ. Он также заявил, что Россия незаконно требует у иностранных судов разрешение для прохода по Севморпути.

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© АО "Объединенная судостроительная корпорация"

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В декабре того же года начальник российского штаба Объединённого командования вооружёнными силами на северо-востоке Михаил Биличенко сообщил, что ВМС США усилили активность в районе Чукотки, наращивая состав группировок и проводя военные учения.

В мае 2020 года заместитель помощника главы Госдепа США по делам Европы и Азии Майкл Мёрфи заявил, что, расширяя присутствие в Арктике, Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике.

Кроме того, летом 2020-го Дональд Трамп распорядился создать к 2029 финансовому году полноценный ледокольный флот для обеспечения постоянного присутствия Соединённых Штатов в Арктике и Антарктике.

Как отметил в комментарии RT начальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков, Вашингтон пытается обозначить себя как ведущую морскую державу любыми доступными способами.

«Сегодня США позиционируют себя как морскую державу, они намерены добиться превосходства в этой сфере прежде всего над Китаем, поэтому придают большое значение развитию возможностей ВМС, в том числе подразделений береговой обороны, охраны. Сегодня Береговая охрана проходит путь реформирования, чтобы не только защищать территорию США, но и патрулировать прибрежные воды в ключевых регионах мира, на которые распространяются американские интересы», — пояснил Ермаков.

Тем не менее, по его мнению, план по увеличению ВМС до 500 кораблей «слишком амбициозен».

«Остаётся открытым вопрос, смогут ли США произвести достаточное количество кораблей, хватит ли им на это ресурсов. Причём здесь дело совсем не в том, что Россия и Китай могут свести этот план на нет. Москве нет смысла втягиваться в гонку вооружений, перед ней не стоит задача глобального доминирования на море», — подчеркнул политолог.

Член-корреспондент Академии военных наук, американист Сергей Судаков, в свою очередь, отметил, что сегодня США не являются авторитетом для России и Китая. Эти два государства, по мнению аналитика, выступают единственными сверхдержавами, которые могут оказать достойное сопротивление Вашингтону.