«Повысят ударную силу ВМФ»: в России заложили два новых универсальных десантных корабля

В России в один день были заложены сразу шесть военных кораблей — два фрегата проекта 22350, две подлодки 885М и два универсальных десантных корабля проекта 23900. На церемонии закладки десантных кораблей присутствовал Владимир Путин. Эксперты отмечают, что эти суда могут стать достойной заменой «Мистралям», поставка которых в 2014 году была сорвана Францией.

В России 20 июля сразу на трёх судостроительных верфях были одновременно заложены шесть боевых кораблей. В Санкт-Петербурге — фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» модернизированного проекта 22350, в Северодвинске — атомные подводные лодки «Воронеж» и «Владивосток» проекта 885М «Ясень». В Керчи, где на церемонии закладки присутствовал Владимир Путин, — универсальные десантные корабли проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».

«Сегодня на трёх ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны. Здесь, в Керчи, это два универсальных десантных корабля, в Санкт-Петербурге на заводе «Северная верфь» — два фрегата, а в Северодвинске на «Севмашпредприятии» — два атомных подводных крейсера», — рассказал Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Крым.

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Эти шесть боевых кораблей будут созданы в рамках государственной программы перевооружения флота, напомнил в разговоре с RT военный обозреватель Виктор Баранец.

«Благодаря этой программе появляются новые корабли, которые впитывают в себя лучшие достижения военно-технического прогресса. На протяжении 30 лет Россия не вводила в строй подобную боевую технику, но за последние три-четыре года она быстро научилась делать корабли с самыми современными электронными начинками, оружием, мощными двигателями. Сегодня Россия возвращает себе звание великой державы», — отметил эксперт.

Данные корабли имеют разные боевые возможности и «существенно расширят диапазон выполняемых российским флотом боевых задач», отметил Виктор Баранец.

Фрегаты и стратеги

Фрегаты проекта 22350, головным кораблём которого является «Адмирал Горшков», предназначены для поражения надводных и подводных кораблей, конвоев и десантных отрядов, наземных объектов, а также для осуществления противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов.

На вооружении фрегатов данной серии стоят 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут», пусковые установки для противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр», противолодочный комплекс «Пакет-НК». Кроме того, на борту корабля размещается противолодочный вертолёт Ка-27.

Длина корабля составляет 135 м, водоизмещение — около 5 тыс. тонн. Корабль может развивать скорость до 29 узлов. Его автономность — 30 суток, дальность плавания — 4,5 тыс. миль.

Проект 855М «Ясень» относится к четвёртому поколению многоцелевых атомных подлодок. Его главное отличие заключается в отсутствии двухкорпусной схемы (ранее отечественные субмарины собирались из двух корпусов — прочного и лёгкого, — между которыми располагались балластные цистерны).

К-560 «Северодвинск»

© Минобороны России

Подлодки 855М «Ясень» оснащены самым современным оборудованием. Так, на них установлен гидроакустический комплекс нового поколения МГК-600 «Иртыш» с носовой сферической антенной «Амфора». Такая система необходима для шумопеленгования, измерения толщины льда, обнаружения гидроакустических сигналов.

Кроме того, на «Ясенях» устанавливаются разработанные в ОКБМ им. И.И. Африкантова реакторы ОК-650В. Отличающийся простотой в эксплуатации, этот реактор повысит надёжность энергетической системы подлодки.

Основу арсенала субмарины проекта 855М «Ясень-М», как и у фрегатов проекта 22350, составляют ракеты «Калибр» и «Оникс».

Российские вертолётоносцы

В Керчи на заводе «Залив» Владимир Путин принял участие в установке закладной доски на один из будущих десантных кораблей. В ходе общения с рабочими завода президент России заявил, что по результатам практики применения кораблей «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» будет приниматься решение о программе испытаний и дополнительных конструкторских работ кораблей такого типа.

Стоит отметить, что «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» станут первыми в истории СССР и современной России десантными вертолётоносцами. Ранее корабли такого типа в стране не строились. Правда, в Советском Союзе на вооружении стояли вертолётоносцы «Москва» и «Ленинград», но они являлись противолодочными судами и не обладали возможностями современных универсальных десантных кораблей.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с сотрудниками судостроительного завода «Залив» на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ в Керчи

РИА Новости

© Алексей Дружинин

В беседе с RT доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков напомнил, что в СССР существовали проекты десантных вертолётоносцев, однако их разработка была остановлена во времена правления Ельцина.

«То, что Россия смогла возродить весь класс этих кораблей, означает, что в дальнейшем будет расти военно-морская мощь её флота. Эти боевые корабли смогут выполнять самые сложные боевые задачи, например высаживать десантные части прямо на театр военных действий», — рассказал эксперт.

В январе 2020 года главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов сообщил, что водоизмещение российских десантных вертолётоносцев составит более 20 тыс. тонн.

При этом они будут обладать лучшими мореходными качествами, эксплуатационными и конструктивными характеристиками, чем десантные вертолётоносцы «Мистраль», которые Россия должна была получить от Франции.

Официальные характеристики российских десантных вертолётоносцев обнародованы не были, однако разные источники сообщали, что новые десантные корабли смогут нести не менее 20 тяжёлых вертолётов и перевозить до 900 морских пехотинцев.

Напомним, французские власти на завершающей стадии реализации расторгли контракт на строительство и поставку двух «Мистралей» в 2015 году. Контракт в размере €1,2 млрд был заключён между французской DCNS/STX и «Рособоронэкспортом» в январе 2011 года. Оба корабля — «Владивосток» и «Севастополь» — были спущены на воду и в ноябре 2014-го первый вертолётоносец должен был быть передан российской стороне.

Однако занимавший тогда пост президента страны Франсуа Олланд принял решение приостановить действие контракта, связав это с событиями на Украине. В середине 2015 года соглашение было разорвано по инициативе Парижа. Позднее Франция договорилась о передаче «Мистралей» Египту. После разбирательства российской стороне выплатили компенсацию в размере около €950 млн.

Демарш французских властей с поставками «Мистралей» привёл к появлению в России собственных современных десантных кораблей, рассказал в беседе с RT военный эксперт Виктор Литовкин.

«Опыт, знания, которые получили российские инженеры по строительству вертолётоносцев, теперь будут использованы в создании новых российских кораблей такого типа. Это не копия французских «Мистралей», а их развитие, поскольку эта техника будет с российской начинкой, оборудованием, технологией», — отметил эксперт.

Эти вертолётоносцы будут входить в ударную корабельную группу вместе с другими фрегатами и эсминцами и призваны решать более серьёзный комплекс задач, добавил он.