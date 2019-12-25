Атомная подлодка «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске

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Первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске в Архангельской области.
Атомная подлодка «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске
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Как сообщает ТАСС, команду на вывод дал и. о. директора оборонной верфи «Севмаш» Сергей Воронько, после чего церемониальную бутылку шампанского о борт корабля разбил его командир — капитан 2-го ранга Максим Шпирко.

«Очень приятно, что юбилейный для предприятия год мы заканчиваем таким значимым событием, как вывод из эллинга подлодки «Новосибирск», — сказал на церемонии Воронько.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании итоговой коллегии ведомства заявил, что семь атомных подлодок «Борей», в том числе первая серийная подлодка проекта «Борей-А», будут стоять на вооружении ВМФ России к концу следующего года. 

В конце октября сообщалось, что экипажи российских атомных подводных лодок (АПЛ) «Нижний Новгород» и «Псков» приступили к выполнению задач по глубоководным погружениям в Норвежском море в рамках испытания нового вооружения.

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