Подлодки России приступили к испытанию вооружения в Норвежском море
- РИА Новости
«В ходе глубоководных погружений будут испытаны отдельные образцы техники и вооружения на предмет соответствия заявленных промышленностью характеристикам», — приводит сообщение флота Интерфакс.
Согласно плану, экипажи подлодок будут в течение недели поочерёдно выполнять погружения на максимально предусмотренную для данного вида АПЛ глубину.
В ходе данных испытаний будут отработаны тактические приёмы и различные способы маневрирования в большом диапазоне глубин.
В штабе Северного флота при этом отметили, что проведение глубоководных погружений в нейтральных водах Норвежского моря является стандартной практикой.
«Глубины Баренцева моря не позволяют подводным лодкам различных типов безопасно выполнять погружения на максимальную глубину», — уточнили в штабе.
Ранее газета «Известия» писала об успешном завершении госиспытаний подлодки «Петропавловск-Камчатский».