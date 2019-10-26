Подлодки России приступили к испытанию вооружения в Норвежском море

Экипажи российских атомных подводных лодок (АПЛ) «Нижний Новгород» и «Псков» приступили к выполнению задач по глубоководным погружениям в Норвежском море в рамках испытания нового вооружения, сообщили в Северном флоте России.

«В ходе глубоководных погружений будут испытаны отдельные образцы техники и вооружения на предмет соответствия заявленных промышленностью характеристикам», — приводит сообщение флота Интерфакс.

Согласно плану, экипажи подлодок будут в течение недели поочерёдно выполнять погружения на максимально предусмотренную для данного вида АПЛ глубину.

В ходе данных испытаний будут отработаны тактические приёмы и различные способы маневрирования в большом диапазоне глубин.

В штабе Северного флота при этом отметили, что проведение глубоководных погружений в нейтральных водах Норвежского моря является стандартной практикой.

«Глубины Баренцева моря не позволяют подводным лодкам различных типов безопасно выполнять погружения на максимальную глубину», — уточнили в штабе.

Ранее газета «Известия» писала об успешном завершении госиспытаний подлодки «Петропавловск-Камчатский».