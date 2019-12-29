В Минобороны России отметили усиление военных сил США у Чукотки
- РИА Новости
«Это была обычная, повседневная оперативная боевая подготовка. Сейчас увеличивается состав группировок, отрабатываются вопросы, в том числе высадки морского десанта» — цитирует его РИА Новости.
Он заверил, что российская армия пристально следит за развитием ситуации в данном регионе страны.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что стратегические бомбардировщики Ту-160 возобновили плановые полёты на Чукотку.