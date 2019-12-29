В Минобороны России отметили усиление военных сил США у Чукотки

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Соединённые Штаты усиливают военную группировку сил в районе Чукотки и отрабатывают возможность высадки в данный регион морского десанта, заявил в эфире телеканала «Звезда» глава штаба Объединённого командования вооружёнными силами на северо-востоке России Михаил Биличенко.
В Минобороны России отметили усиление военных сил США у Чукотки
  • РИА Новости

«Это была обычная, повседневная оперативная боевая подготовка. Сейчас увеличивается состав группировок, отрабатываются вопросы, в том числе высадки морского десанта» — цитирует его РИА Новости.

Он заверил, что российская армия пристально следит за развитием ситуации в данном регионе страны.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что стратегические бомбардировщики Ту-160 возобновили плановые полёты на Чукотку.

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