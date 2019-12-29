В Минобороны России отметили усиление военных сил США у Чукотки

Соединённые Штаты усиливают военную группировку сил в районе Чукотки и отрабатывают возможность высадки в данный регион морского десанта, заявил в эфире телеканала «Звезда» глава штаба Объединённого командования вооружёнными силами на северо-востоке России Михаил Биличенко.

РИА Новости

«Это была обычная, повседневная оперативная боевая подготовка. Сейчас увеличивается состав группировок, отрабатываются вопросы, в том числе высадки морского десанта» — цитирует его РИА Новости. Он заверил, что российская армия пристально следит за развитием ситуации в данном регионе страны. Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что стратегические бомбардировщики Ту-160 возобновили плановые полёты на Чукотку.