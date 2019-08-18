Шойгу назвал полёты Ту-160 на Чукотку плановой работой
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
«Мы восстановили то, что было: наша стратегическая и дальняя авиация начала летать туда, куда она летала когда-то. Мы начали выполнять плановые полёты», — заявил Шойгу, отвечая на вопрос о недавних перелётах Ту-160 на аэродром Анадырь и обратно в Саратовскую область.
Он отметил, что США знают о полётах российских самолётов.
«А вот давайте, у нас настроение сегодня есть, давайте мы «позадираем» немножко — нет, это нормальная плановая работа, потому что ну как вы себе представляете — задирать соседа стратегическими бомбардировщиками, ракетоносцами фактически», — добавил глава российского Минобороны.
14 августа в Минобороны заявили, что два Ту-160 в ходе плановых лётно-тактических учений осуществили перелёт на аэродром Анадырь на Чукотке.
16 августа эти самолёты выполнили длительный перелёт из Чукотского автономного округа в Саратовскую область с дозаправкой в воздухе.