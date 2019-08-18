Шойгу назвал полёты Ту-160 на Чукотку плановой работой

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Министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24» пояснил, что полёты стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку являются плановой работой.
Шойгу назвал полёты Ту-160 на Чукотку плановой работой
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Мы восстановили то, что было: наша стратегическая и дальняя авиация начала летать туда, куда она летала когда-то. Мы начали выполнять плановые полёты», — заявил Шойгу, отвечая на вопрос о недавних перелётах Ту-160 на аэродром Анадырь и обратно в Саратовскую область.

Он отметил, что США знают о полётах российских самолётов.

«А вот давайте, у нас настроение сегодня есть, давайте мы «позадираем» немножко — нет, это нормальная плановая работа, потому что ну как вы себе представляете — задирать соседа стратегическими бомбардировщиками, ракетоносцами фактически», — добавил глава российского Минобороны.

14 августа в Минобороны заявили, что два Ту-160 в ходе плановых лётно-тактических учений осуществили перелёт на аэродром Анадырь на Чукотке

16 августа эти самолёты выполнили длительный перелёт из Чукотского автономного округа в Саратовскую область с дозаправкой в воздухе.

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