Два Ту-160 совершили перелёт с Чукотки в Саратовскую область
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- РИА Новости
«Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в ходе лётно-тактических учений дальней авиации выполнили перелёт из Чукотского автономного округа в Саратовскую область, преодолев более 8 тыс. км», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, ракетоносцы пролетели над Северным Ледовитым океаном, Восточно-Сибирским и Карским морями.
Полёт проходил в пределах российских границ. Во время учений экипажи выполнили дозаправку в воздухе.
14 августа в Минобороны заявили, что два Ту-160 в ходе плановых лётно-тактических учений осуществили перелёт на аэродром Анадырь на Чукотке.