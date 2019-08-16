Два Ту-160 совершили перелёт с Чукотки в Саратовскую область

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В Минобороны сообщили, что два стратегических ракетоносца Ту-160 в рамках плановых учений выполнили длительный перелёт из Чукотского автономного округа в Саратовскую область с дозаправкой в воздухе.
Два Ту-160 совершили перелёт с Чукотки в Саратовскую область
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в ходе лётно-тактических учений дальней авиации выполнили перелёт из Чукотского автономного округа в Саратовскую область, преодолев более 8 тыс. км», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, ракетоносцы пролетели над Северным Ледовитым океаном, Восточно-Сибирским и Карским морями.

Полёт проходил в пределах российских границ. Во время учений экипажи выполнили дозаправку в воздухе.

14 августа в Минобороны заявили, что два Ту-160 в ходе плановых лётно-тактических учений осуществили перелёт на аэродром Анадырь на Чукотке

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