Ударные возможности: как модифицированные Ка-52КМ усилят новые вертолётоносцы ВМФ России

К моменту появления в России кораблей-вертолётоносцев проекта 23900 будут созданы модернизированные вертолёты морского базирования Ка-52КМ. Об этом сообщил гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский. Новые машины будут выполнены на базе Ка-52К «Катран» — морской версии ударного вертолёта «Аллигатор». Эксперты отмечают, что появление новых кораблей и вертолётов значительно усилит оперативные возможности ВМФ России в океанских зонах.

К моменту сдачи первых российских вертолётоносцев проекта 23900 в РФ будут созданы модернизированные корабельные вертолёты Ка-52КМ. Об этом в интервью РИА Новости заявил гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.

«Учитывая, что в нашей стране заложили два новых вертолётоносца, к моменту их сдачи уже должны быть готовы вертолёты для размещения на этих кораблях. Исходя из этого, мы считаем, что новый корабельный вертолёт должен появиться раньше запланированной на 2025—2026 годы сдачи вертолётоносцев», — подчеркнул Богинский.

Гендиректор «Вертолётов России» отметил, что конструкция сухопутного Ка-52 «Аллигатор» и его корабельной версии Ка-52К «Катран» совпадают, за исключением специальной модификации, заключающейся в складывающихся винтовых лопастях.

«Сухопутная версия пошла в развитии дальше. В нашем понимании было бы правильным, если бы облик новой морской машины также с ней совпадал. ОКР на модернизированный Ка-52КМ пока нет, но в Минобороны есть понимание, что его нужно открывать», — рассказал собеседник агентства.

Корабельная версия

Вертолёт Ка-52КМ будет представлять собой модернизированную версию Ка-52К «Катран» — морского варианта ударного вертолёта «Аллигатор».

Впервые о необходимости создания корабельной версии Ка-52 заявил глава «Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин, выступая на французском авиасалоне в Ле Бурже в июне 2011 года. Тогда он отметил, что новые морские вертолёты будут необходимы для размещения на кораблях «Мистраль», которые Россия тогда заказала у Франции.

Опытный образец Ка-52К «Катран» совершил первый полёт в марте 2015 года. В 2017 году вертолёты Ка-52К успешно прошли морские испытания.

Военно-морской флот СССР. Противолодочный крейсер «Москва». Взлётно-посадочная площадка

© Михаил Кухтарев/РИА Новости

Взлётная масса Ка-52К составляет 12,2 т, максимальный вес полезной нагрузки — 2 т, длина корпуса — 13,9 м, ширина (с учётом крыльев) — 6,3 м, крейсерская скорость — 250 км/ч, высота полёта — до 5,2 км.

В арсенал «Катрана» входят пушка 2А42-1, неуправляемые авиационные ракеты С-8, противотанковые управляемые ракеты 9М120-1 «Атака» и 9А-4172К «Вихрь-1», зенитные самонаводящиеся ракеты типа «Игла-С».

Вертолёт Ка-52К предназначен для патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны на переднем крае и тактической глубине.

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Главное отличие этого вертолёта корабельного базирования от сухопутного варианта заключается в наличии механизма складывания лопастей и укороченного складного крыла. Эти изменения в конструкции позволяют уменьшить габариты машины и более компактно разместить вертолёт на палубе или в трюме корабля.

Кроме того, морские вертолёты оснащены усиленными шасси для посадки в условиях качки, а узлы и агрегаты машины обработаны специальным антикоррозийным покрытием для защиты от соляного тумана и влажного морского воздуха. Экипаж размещён в бронированной кабине, оснащённой системой катапультирования. Кроме того, на вертолёте Ка-52 корабельного базирования предусмотрен комплект спасательного устройства (КСУ), позволяющий оказывать помощь терпящим бедствие на море.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что конструкция вертолётов платформы Ка-52 с использованием двух винтов на одной несущей оси позволяет получить требуемую силу тяги при относительно небольшом диаметре несущих лопастей. Это расширяет возможности использования вертолёта, добавил эксперт.

«Соосная конструкция Ка-52 повышает маневренность вертолёта и позволяет использовать эти машины для разных задач — как для поиска подводных лодок, так и для спасательных операций. Теперь функция этих вертолётов расширяется, поскольку на них появится новое, более современное ракетное оружие, усовершенствованы двигатели, а также средства поиска подводных лодок», — пояснил Юрий Кнутов.

Противолодочный крейсер-вертолётоносец «Москва»

© Михаил Кухтарев/РИА Новости

Как напомнил в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков, такие ударные вертолёты, как Ка-52К, вносят существенный вклад в огневую поддержку десанта в ходе операций высадки.

«Основное назначение универсальных десантных кораблей, которые в этом году начали собирать в Керчи, — высадка и огневая поддержка десанта боевыми вертолётами. На борту универсального десантного корабля будет размещено порядка 16 единиц авиационной техники, большую часть которых будут составлять вертолёты Ка-52КМ», — отметил эксперт.

По словам Алексея Леонкова, вертолёты, изготовленные специально для новых универсальных десантных кораблей, усилят боевое могущество морского соединения при проведении прибрежной операции на несколько порядков.

Десантный удар

Напомним, 20 июля 2020 года на заводе «Залив» в Керчи были заложены два универсальных десантных корабля-вертолётоносца проекта 23900 — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». В церемонии закладки принял участие президент России Владимир Путин.

Общаясь с рабочими керченского завода, Владимир Путин отметил, что по результатам применения первых кораблей проекта 23900 будет приниматься решение о программе испытаний и дополнительных конструкторских работ судов такого типа.

Десантные вертолётоносцы проекта 23900 станут первыми кораблями такого типа в истории России. В СССР на вооружении стояли вертолётоносцы «Москва» и «Ленинград», однако по классу они относились к противолодочным крейсерам.

В январе 2020 года главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов сообщил, что водоизмещение новых российских десантных вертолётоносцев составит более 20 тыс. тонн.

При этом они будут обладать лучшими мореходными качествами, эксплуатационными и конструктивными характеристиками, чем десантные вертолётоносцы «Мистраль», которые Россия должна была получить от Франции и которые предполагалось укомплектовать вертолётами Ка-52К «Катран».

В 2015 году французские власти на завершающей стадии реализации расторгли контракт на строительство и поставку двух «Мистралей» России. Контракт в размере €1,2 млрд был заключён между французской DCNS/STX и «Рособоронэкспортом» в январе 2011 года. Оба корабля — «Владивосток» и «Севастополь» — были спущены на воду, и в ноябре 2014-го первый вертолётоносец должен был быть передан российской стороне.

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Однако занимавший тогда пост президента страны Франсуа Олланд принял решение приостановить действие контракта, связав это с событиями на Украине. В середине 2015 года соглашение было разорвано по инициативе Парижа. Позднее Франция договорилась о передаче «Мистралей» Египту. После разбирательства российской стороне выплатили компенсацию в размере около €950 млн.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что новые российские вертолётоносцы проекта 23900, оснащённые модернизированными вертолётами Ка-52КМ и комплексами для радиообнаружения и радиоэлектронной борьбы смогут справиться с большим объёмом оперативных задач.

«Эти вертолётоносцы строятся для океанской зоны, соответственно, дальность их применения будет превышать 1000 км. Вертолёты, которые будут расположены на этих кораблях, будут действовать в оперативной зоне Средиземного моря, Красного моря, Индийского или Тихого океана в зависимости от того, какому морскому соединению будут поставлены эти вертолётоносцы, какие задачи перед ними поставит руководство ВМФ. Несомненно, новые корабли с такими вертолётами расширят возможности ВМФ России», — подчеркнул эксперт.