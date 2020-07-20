Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму

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Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

В режиме видеоконференцсвязи он также принял участие в церемониях закладки двух фрегатов в Санкт-Петербурге и двух атомных подлодок в Северодвинске.

«Сегодня на трёх ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны. Здесь в Керчи — это два универсальных десантных корабля, в Санкт-Петербурге — два фрегата, а в Северодвинске — два атомных подводных крейсера», — цитирует «Крыминформ» Путина.

По его словам, новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи.

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