Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.

В режиме видеоконференцсвязи он также принял участие в церемониях закладки двух фрегатов в Санкт-Петербурге и двух атомных подлодок в Северодвинске.

«Сегодня на трёх ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны. Здесь в Керчи — это два универсальных десантных корабля, в Санкт-Петербурге — два фрегата, а в Северодвинске — два атомных подводных крейсера», — цитирует «Крыминформ» Путина.

По его словам, новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи.