Импортозамещение на флоте: как Россия оснащает «адмиральские» фрегаты проекта 22350 новыми двигателями

Объединённая двигателестроительная корпорация поставила первый морской дизель-газотурбинный агрегат М55Р для фрегата проекта 22350. Он был создан в рамках программы импортозамещения украинских силовых установок, которые Россия закупала на николаевском заводе «Зоря-Машпроект» до 2014 года. Эксперты отмечают, что теперь Россия независима от внешних поставщиков и сможет ускорить темпы развития Военно-морского флота.

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) госкорпорации «Ростех» начала серийные поставки дизель-газотурбинных агрегатов М55Р для фрегатов «адмиральской» серии проекта 22350 типа «Адмирал Горшков». Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

«Дизель-газотурбинный агрегат М55Р успешно прошёл квалификационные и приёмосдаточные испытания. Изделие создано в рамках программы импортозамещения, его планируется установить на третий фрегат «Адмирал Исаков». Это первый российский морской агрегат, изготовленный исключительно отечественными предприятиями», — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков отметил, что создание морских газотурбинных силовых установок и агрегатов — наукоёмкий высокотехнологичный процесс, а подобными возможностями обладают всего несколько производителей в мире.

«Мы готовы обеспечить потребность российских судостроителей в новых газотурбинных агрегатах. Второй агрегат данной серии планируется поставить в декабре 2020 года», — отметил Владимир Артяков.

Отмечается, что создание ДГТА М55Р проводилось в тесном сотрудничестве с АО «Северное ПКБ».

«Адмиральские» двигатели

В состав агрегата М55Р помимо газотурбинного двигателя М90ФР максимальной мощностью 27,5 тыс. л.с. входят дизель 10Д49 мощностью 5,2 тыс. л.с., редуктор РО55Р и системы управления.

Первый морской газотурбинный дизель будет установлен на третьем фрегате проекта 22350 «Адмирал Исаков», так как «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов» были построены с зарубежными силовыми установками.

Также по теме Ударные возможности: как модифицированные Ка-52КМ усилят новые вертолётоносцы ВМФ России К моменту появления в России кораблей-вертолётоносцев проекта 23900 будут созданы модернизированные вертолёты морского базирования...

Всего в рамках проекта 22350 планируется построить 10 кораблей.

«Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов» вошли в состав Северного флота, «Адмирал Головко» готовится к испытаниям, ещё пять фрегатов находятся на разных стадиях строительства.

Фрегаты проекта 22350, головным кораблём которого является «Адмирал Горшков», предназначены для поражения надводных и подводных кораблей, конвоев и десантных отрядов, наземных объектов, а также для осуществления противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов.

На вооружении фрегатов данной серии стоят 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут», пусковые установки для противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр», противолодочный комплекс «Пакет-НК». Кроме того, на борту корабля размещается противолодочный вертолёт Ка-27.

Длина корабля составляет 135 м, водоизмещение — около 5 тыс. тонн. Корабль может развивать скорость до 29 узлов. Его автономность — 30 суток, дальность плавания — 4,5 тыс. миль.

Замещённая Украина

В прошлом году генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин сообщил, что корпорация закрыла потребность в двигателях для кораблей ВМФ России, которые ранее изготавливались на украинских предприятиях.

«ОДК выполнила работы по заказу Минобороны по разработке базовых газотурбинных двигателей для Военно-морского флота России от восьми тысяч лошадиных сил до 25 тысяч лошадиных сил. Это двигатели семейства М70 как для кораблей класса «Зубр» и «Мурена» на воздушных подушках, так и очень ожидаемый двигатель М90ФР для кораблей проектов 22350 и 20386», — заявил тогда Шмотин.

До 2014 года Россия была основным заказчиком продукции заводов ПАО «Мотор Сич» (Запорожье) и ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» (Николаев). Данные предприятия ежегодно поставляли десятки двигателей для нужд российской армии и флота.

Корабельный комплекс ПК-10 на борту фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» в порту Североморска

РИА Новости

© Павел Львов

В 2015 году Киев полностью разорвал военно-техническое сотрудничество с Москвой и тем самым уничтожил существовавшие со времён СССР связи. Украина выполнила контракты, заключённые с российскими коллегами до 2015 года, но отказалась подписывать новые соглашения даже на продукцию двойного назначения.

После разрыва военно-технического сотрудничества с Киевом российская сторона столкнулась с проблемой обеспечения боевых кораблей газотурбинными двигателями.

На время было приостановлено строительство второй тройки фрегатов проекта 11356, двигатели для которых делались на украинском заводе «Зоря-Машпроект».

Было принято решение начать производство российских газотурбинных двигателей корабельного класса на заводе «ОДК-Сатурн». С 2014 по 2017 год на предприятии велись опытно-конструкторские работы по силовым установкам М90ФР (они используются на фрегатах проекта 22350), «Агрегат-ДКВП» и М70ФРУ-Р2.

В сентябре 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия окончательно заместила украинские силовые установки в своей авиационной и морской технике.

Также по теме «Новый вызов для Пентагона»: хватит ли ВМС США 500 кораблей и подлодок для сдерживания России и Китая В течение ближайших 25 лет ВМС Соединённых Штатов собираются довести численность кораблей и подводных лодок до 500 единиц. Об этом...

«Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт, и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые, действительно, мы ещё испытывали в 2014 году, пройдены. Это были в основном двигатели для вертолётов от компании «Мотор Сич» и турбинные установки, редукторы для кораблей классов «корвет» и «фрегат», ­­— отметил Борисов.

Борисов добавил, что пострадали от разрыва сотрудничества с Россией прежде всего сами предприятия украинского ОПК.

«Они потеряли эти рынки сбыта, не знаю, чем они сумели их заместить. Вопрос замещения украинской продукции оборонно-промышленного комплекса для России закрыт, такого вопроса больше нет», — сказал вице-премьер.

То, что российские конструкторы, инженеры с нуля за сравнительно короткое время смогли создать новый агрегат, демонстрирует высокий технологический задел страны, отметил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Теперь Россия не будет нуждаться ни в украинских двигателях, ни в других комплектующих из любой другой страны. К тому же российские корабли, поставка которых была приостановлена ВМФ РФ и на которых стояли украинские двигатели, будут сходить с конвейера один за другим. Россия усилит Черноморский, Северный, Тихоокеанский и Балтийский флот», — подчеркнул эксперт.

СССР был одним из лидеров в области производства газотурбинных двигателей для кораблей, но после распада Союза эти компетенции были утрачены, пояснил в беседе с RT доктор военных наук капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков.