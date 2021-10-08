«Инцидент будет расследован»: что известно о столкновении атомной подлодки США с неизвестным объектом

Пресс-служба Военно-морских сил США сообщила, что их ударная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut столкнулась с неким объектом в Южно-Китайском море. В результате ЧП ядерная силовая установка и отсеки субмарины повреждений не получили. В ВМС США расследуют произошедшее. Между тем, по данным СМИ, 11 американских моряков получили травмы средней и лёгкой степени тяжести, но экстренная эвакуация для госпитализации никому не потребовалась.

Атомная ударная подводная лодка США класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с неизвестным подводным объектом при погружении в международных водах Индо-Тихоокеанского региона. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Тихоокеанского флота Соединённых Штатов.

«Быстроходная ударная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом, находясь в подводном положении, во второй половине дня 2 октября», — заявили в Военно-морских силах США.

Отмечается, что члены экипажа не получили травм, которые могли бы угрожать их жизни.

В Тихоокеанском флоте заметили, что подводная лодка остаётся в безопасном и стабильном состоянии, при этом ядерная силовая установка и отсеки USS Connecticut не получили повреждений, они полностью работоспособны.

«Степень повреждения остальных частей подводной лодки оценивается. ВМС США не обращались за помощью. Инцидент будет расследован», — говорится в сообщении.

Позднее новостной портал института ВМС США со ссылкой на официального представителя Министерства обороны сообщил, что в результате инцидента пострадали 11 моряков, они получили травмы лёгкой и средней степени тяжести. По его словам, после столкновения подлодка идёт к Гуаму по поверхности, её прибытие ожидается в течение суток.

При этом источник издания Military Times заявил, что никому из пострадавших не потребовалась экстренная эвакуация для госпитализации, несмотря на то что повреждения средней степени тяжести получили два члена экипажа. По его словам, травмы пострадавших можно описать как «ушибы, синяки и глубокие порезы». Кроме того, он отметил, что топография местности в момент ЧП не указывала на наличие суши перед подлодкой, вдобавок нет никаких признаков, что инцидент имел враждебный характер.

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В свою очередь, американский телеканал CNN заявил, что ЧП с USS Connecticut произошло на фоне роста напряжённости в отношениях между США и Китаем из-за Тайваня. В материале отмечается, что ранее подлодка участвовала в крупной многонациональной «демонстрации силы» возле Южно-Китайского моря, в которой были задействованы силы США, Великобритании, Японии, Австралии, Канады и Нидерландов. Речь идёт об учениях Carrier Strike Group 21.

О напряжённости между Вашингтоном и Пекином также свидетельствуют слова официального представителя Госдепартамента Неда Прайса.

«Мы очень обеспокоены провокационными военными действиями КНР близ Тайваня. Как мы и говорили, такая деятельность дестабилизирует ситуацию, чревата ошибками в оценке, подрывает мир и стабильность в регионе. Поэтому настоятельно призываем Пекин прекратить своё военное, дипломатическое и экономическое давление и принуждение в отношении Тайваня», — говорил он в ходе брифинга.

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Добавим, что с 1 по 4 октября КНР осуществляла масштабные вылеты военной авиации к акватории Тайваня. В то же время официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин обвинил Вашингтон в провокационных действиях, наносящих ущерб китайско-американским отношениям, а также подрывающих региональный мир и стабильность. Данное заявление прозвучало после того, как в Пентагоне сообщили о поддержке потенциала самообороны Тайваня, в том числе о планах по продаже вооружений на сумму $750 млн.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила об обеспокоенности США в связи с «провокационными действиями» Китая в районе Тайваня и призвала Пекин отказаться от давления и принуждения в отношении Тайбэя. При этом обязательства США перед островной территорией она назвала «незыблемыми» и способствующими поддержанию мира и стабильности.

«Мы глубоко заинтересованы в мире и стабильности в Тайваньском проливе. Именно поэтому мы будем продолжать оказывать Тайваню помощь в поддержании достаточного потенциала самообороны», — говорила она.

5 октября президент США Джо Байден рассказал, что обсуждал ситуацию вокруг Тайваня с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе телефонного разговора, состоявшегося в начале сентября. Он подчеркнул, что была достигнута договорённость о соблюдении ранее заключённых соглашений в вопросе острова.

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Вместе с тем 7 октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники рассказала, что американское подразделение специального назначения, а также морские пехотинцы уже более года якобы ведут секретную деятельность на Тайване с целью укрепления возможностей островной территории в сфере обороны. В Пентагоне после этого выступили с обвинения в адрес Китая из-за якобы исходящей угрозы с их стороны.

«У меня нет комментариев относительно конкретных операций, взаимодействия или подготовки, но я хотел бы подчеркнуть, что наши поддержка и оборонные связи с Тайванем остаются направленными против текущей угрозы, исходящей от КНР», — заявил официальный представитель Министерства обороны США Джон Саппл, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, Пекин направил усилия на дестабилизацию ситуации в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.