МИД Японии выступил за мирное урегулирование ситуации вокруг Тайваня

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Правительство Японии надеется на мирное урегулирования вопросов вокруг Тайваня. Об этом заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги.

«Япония придерживается мнения о том, что мир и стабильность вокруг Тайваня является важным аспектом, и рассчитывает на мирное урегулирование вопросов», — цитирует РИА Новости Мотэги.

Он подчеркнул, что параллельно с отслеживанием развития ситуации в этом регионе Япония «серьёзно рассмотрит вопрос её будущих действий и необходимой подготовки».

1 октября ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) направили к акватории Тайваня 38 самолётов.

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