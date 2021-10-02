Китай направил 38 боевых самолётов к акватории Тайваня
- AP
- © Taiwan Ministry of Defense
По подсчётам Минобороны, к берегам Тайваня было направлено 38 самолётов.
Первые 25 бортов НОАК облетели остров днём, ещё 13 достигли юго-западной части территории к вечеру.
Согласно информации CNN, среди участвовавших в боевых манёврах машин были многоцелевые истребители J-16 и Су-30, бомбардировщики H-6, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, а также разведчик Y-8.
В середине сентября армия Китая провела учения в режиме реального боя в районе Тайваньского пролива после прохода через него американского ракетного эсминца.