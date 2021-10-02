Китай направил 38 боевых самолётов к акватории Тайваня

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В пятницу, 1 октября, ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) направили к акватории Тайваня рекордное количество самолётов.
Китай направил 38 боевых самолётов к акватории Тайваня
  • AP
  • © Taiwan Ministry of Defense

По подсчётам Минобороны, к берегам Тайваня было направлено 38 самолётов.

Первые 25 бортов НОАК облетели остров днём, ещё 13 достигли юго-западной части территории к вечеру.

Согласно информации CNN, среди участвовавших в боевых манёврах машин были многоцелевые истребители J-16 и Су-30, бомбардировщики H-6, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, а также разведчик Y-8.

В середине сентября армия Китая провела учения в режиме реального боя в районе Тайваньского пролива после прохода через него американского ракетного эсминца.

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