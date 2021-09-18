В КНР объявили о проведении учений в районе Тайваньского пролива
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«Восточная зона боевого командования НОАК провела 17 сентября военные учения в режиме реального боя в воздухе и на море в юго-западной акватории Тайваня», — приводит ТАСС заявление представителя.
По его словам, в ходе учений были задействованы корабли, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и бомбардировщики.
Ранее Ши И заявил, что Вооружённые силы Китая считают неприемлемым проход американского ракетного эсминца Barry сквозь Тайваньский пролив.