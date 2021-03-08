«Неразумное подавление»: могут ли Китай и США преодолеть противоречия при администрации Байдена

В Пекине призвали Соединённые Штаты прекратить «нагло вмешиваться» в дела иностранных государств. С таким заявлением перед журналистами выступил министр иностранных дел КНР Ван И. Несмотря на смену администрации, Белый дом продолжает обвинять Китай в нарушении прав человека, создании угроз в Индо-Тихоокеанском регионе и краже американских технологий. С точки зрения аналитиков, корень противоречий между двумя государствами — в растущем экономическом могуществе Пекина, которое США не могут сдержать.

Министр иностранных дел КНР Ван И призвал Вашингтон прекратить «нагло вмешиваться» в дела зарубежных государств. Об этом он заявил на пресс-конференции, прошедшей в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей.

«В течение длительного времени США постоянно нагло вмешиваются во внутренние дела других стран под предлогом демократии и защиты прав человека. Это создаёт большое количество проблем в мире, а в некоторых случаях приводит к турбулентности и конфликтам. Крайне важно, чтобы Соединённые Штаты осознали это как можно скорее», — сказал Ван И.

Глава МИД КНР подчеркнул, что между Китаем и США существуют «естественные различия и разногласия». Однако, как полагает Ван И, спорные вопросы можно урегулировать, «избегая конфликтов и конфронтации». По словам дипломата, Вашингтону необходимо снять безосновательные ограничения в двустороннем сотрудничестве.

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«Есть надежда, что США и Китай пойдут навстречу друг другу, как можно скорее снимут различные неоправданные ограничения, наложенные на американо-китайские отношения, и не будут создавать новых искусственных преград», — считает министр иностранных дел КНР.

В комментарии RT руководитель Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев пояснил, что Пекин сильно раздражает гегемонизм и высокомерие американского руководства. Такая политика выражается главным образом в навязывании «своих правил» другим государствам, в том числе КНР.

«Китай демонстрирует готовность к диалогу, но его, безусловно, раздражает, что американцы мнят себя гегемонами миропорядка, их привычка диктовать свои условия, навязывать свои ценности иностранным государствам, ущемлять национальные интересы таких цивилизаций, как Китай, Россия, Иран. Под надуманными предлогами вводятся санкции, выдвигаются обвинения в нарушении прав человека», — пояснил Санакоев.

«Долгосрочное соперничество»

В конце февраля, выступая на форуме, посвящённом «возвращению китайско-американских отношений в правильное русло», Ван И констатировал, что из-за политики Дональда Трампа страны отдалились друг от друга. Для преодоления препятствий в отношениях двух государств глава МИД КНР призвал Вашингтон отменить введённые ранее пошлины на китайские товары и санкции против бизнеса, НИИ, вузов и СМИ страны.

«Мы надеемся, что американская сторона как можно скорее скорректирует проводимую ею политику, в том числе отменит необоснованные пошлины на китайские товары, снимет свои односторонние санкции в отношении китайских компаний, научно-исследовательских институтов и образовательных учреждений, а также откажется от неразумного подавления технологического прогресса Китая», — сказал Ван И.

Глава МИД КНР Ван И

Reuters

© Shubing Wang

Вместе с тем экспертное сообщество КНР не ожидает резкого улучшения отношений при президенте Байдене, но рассчитывает, что политика новой администрации Белого дома даст шанс государствам стабилизировать двусторонние связи.

Так, в недавней статье для журнала «Россия в глобальной политике» декан Института международных и региональных исследований Пекинского университета языка и культуры Хуан Цзин отметил, что Байден будет пересматривать многие внешнеполитические решения предшественника. Правда, как полагает эксперт, «детрампизм» не означает ослабления давления на Пекин.

«Более того, давление на Китай со стороны администрации Байдена может быть даже более сильным и всеобъемлющим — ведь новому президенту для эффективной выработки политических решений и одновременной координации действий с союзниками придётся, с одной стороны, создавать атмосферу сплочённости, а с другой — проявлять изрядную последовательность», — считает Хуан Цзин.

Сам Байден после прихода в Белый дом призвал к «долгосрочному стратегическому соперничеству с Китаем». По словам американского лидера, Соединённые Штаты должны «дать отпор экономическим злоупотреблениям и принуждению, к которым прибегает правительство Китая и которые подрывают основы международной экономической системы».

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Напомним, 10 февраля Байден провёл первую телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. По сообщению пресс-службы Белого дома, во время разговора президент США заявил о намерении защищать свободу и открытость Индо-Тихоокеанского региона.

Также американский лидер выразил обеспокоенность «репрессиями» в Гонконге, нарушениями прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и «всё более агрессивной» политикой Пекина, в том числе в отношении Тайваня.

В свою очередь, в Госдепе выступили с заявлением о том, что рассматривают Китай как единственное государство, способное «бросить серьёзный вызов стабильной открытой международной системе». По словам госсекретаря Энтони Блинкена, отношения новой администрации с Пекином «будут выдержаны в духе конкуренции».

Также Госдеп заявил о готовности привлечь КНР к ответственности за действия, якобы «угрожающие стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе». В начале февраля в телефонном разговоре с членом политбюро ЦК КПК Яном Цзечи Блинкен сообщил, что Вашингтон будет бороться за права человека в СУАР, Тибете и Гонконге. Однако собеседник главы Госдепа подчеркнул, что Китай не потерпит «никакого внешнего вмешательства».

Угроза преимуществу США

Как отметили опрошенные RT эксперты, при Трампе, обещавшем «поладить» с Пекином, американо-китайские отношения заметно обострились практически во всех сферах взаимодействия. Наиболее глубокие противоречия, по мнению специалистов, лежат в экономической плоскости.

«Трамп допустил массу ошибок с Китаем. На мой взгляд, он ментально человек из глубокого прошлого — так дела в XXI веке не ведутся. Нельзя стучать кулаком и рвать отношения с державой, с которой твоя страна соединена огромными связями, прежде всего экономическими», — высказал свою точку зрения в беседе с RT политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

Напомним, предыдущая администрация Белого дома под предлогом выправления внешнеторгового баланса и защиты американского бизнеса повысила пошлины на несколько сотен видов китайских товаров. В ответ Пекин увеличил тарифы на американскую продукцию и отказался от закупок энергоносителей в США.

Здание Белого дома

Reuters

© Jim Bourg

Впоследствии стороны сели за стол переговоров, но консультации так и не привели к окончанию торговой войны. Текущий курс новой администрации также не направлен на сворачивание экономической конфронтации, полагают эксперты.

Подтверждением тому может служить новая программа торговой политики США, в которой Белый дом обвинил Пекин в «принудительной передаче технологий», краже интеллектуальной собственности и ограничении доступа американских компаний на китайский рынок. Кроме того, в документе подчёркивается, что Китай якобы угрожает «техническому преимуществу» США.

С точки зрения Михаила Синельникова-Оришака, нападки Вашингтона на КНР связаны с пониманием того, что Пекин может стать глобальным экономическим лидером, «потеснив с пьедестала США».

«В Вашингтоне прекрасно осознают, что у Пекина достаточно ресурсов, чтобы в перспективе играть главенствующую роль в мире. Американцы небезосновательно считают, что сами взрастили экономического конкурента, когда в противовес СССР активно инвестировали и передавали технологии в Китай. Теперь они увидели, во что вылилась их поддержка, и пытаются найти на Пекин управу», — заявил Синельников-Оришак.

По мнению эксперта, команда Байдена продолжает рассматривать Китай как главного противника. По прогнозу собеседника RT, в ближайшее время Белый дом продолжит политику санкционного и военно-дипломатического давления с целью «сдерживания» КНР.

Схожий взгляд на ситуацию и у Сергея Санакоева. По словам эксперта, американская элита и общество переживают мощный всплеск синофобии, поэтому растущая враждебность к КНР естественным образом препятствует нормализации американо-китайских отношений.

«После избрания Байдена китайцы первыми протянули руку сотрудничества, хотя и не питали особых иллюзий. Но на сигналы КНР американцы не отреагировали. Более того, мы постоянно слышим, что Китай остаётся самым главным противником США. В итоге ненормальная ситуация между двумя крупнейшими экономиками мира подвергает весь мир серьёзной угрозе», — подытожил Санакоев.