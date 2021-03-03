Блинкен высказался об отношениях США и Китая

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Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался об отношениях Соединённых Штатов и Китая.
Блинкен высказался об отношениях США и Китая
  • Reuters

По его словам, Вашингтон будет относиться к Пекину как к противнику и конкуренту, но будет сотрудничать с китайскими властями, где это необходимо и возможно.

«Некоторые страны представляют для нас серьёзные вызовы, включая Россию, Иран и КНДР… но вызов Китая другой», — сказал он.

По его словам, Китай является единственной страной , способной «бросить серьёзный вызов стабильной открытой международной системе».

«Наши отношения с Китаем будут выдержаны в духе конкуренции, где это следует, в духе сотрудничества, где возможно, и в духе соперничества, когда это необходимо», — подчеркнул он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что между Вашингтоном и Пекином существует острая конкуренция, но страны не должны конфликтовать.

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