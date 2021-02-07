Байден оценил состояние отношений США и Китая

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Президент США Джо Байден заявил, что между Вашингтоном и Пекином существует острая конкуренция, но страны не должны конфликтовать.
Байден оценил состояние отношений США и Китая
  • Reuters

«Я всё время ему говорил, что у нас не должно быть конфликта, но будет острая конкуренция», — рассказал он в интервью CBS об отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином во время работы вице-президентом США.

Байден отметил, что Вашингтон в отношениях с Пекином намерен сосредоточиться на «международных правилах дорожного поведения».

Ранее член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи, курирующий международные вопросы, в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что в Пекине не потерпят внешнего вмешательства.

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